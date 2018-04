I videoen herover kan du se billeder af hotellet, familien boede på, samt myndighedernes undersøgelser af stedet.

En amerikansk familie døde i slutningen af marts under mystiske omstændigheder, mens de var på ferie i Tulum i Mexico. Nu har politiet fastslået dødsårsagen.

Glade, solbrændte og trætte efter en sjov dag i poolen gik familien Sharp fra Iowa i det amerikanske Midtvesten kort før påske i seng på det mexicanske luksusresort, hvor de var på ferie.

De havde ingen anelse om, at det blev det sidste, de gjorde.

Få dage senere blev 41-årige Kevin Sharp, hans 38-årige hustru Amy Marie Sharp og deres to børn Sterling og Adrianna på 12 og syv fundet døde i ferielejligheden.

»Så vidt jeg ved, gik de i seng og vågnede aldrig igen,« sagde Amy Sharps sønderknuste kusine, Jena Weland, til tv-stationen ABC News.

Familien var rejst til Akumal lidt nord for Tulum på Yucatán-halvøen i Mexico for at holde ferie. Der gik ikke lang tid, før familien hjemme i USA begyndte at undre sig over, at de ikke havde set de sædvanlige feriebilleder på de sociale medier.

Da Sharp'erne ikke var med det planlagte fly hjem til USA, blev de pårørende for alvor nervøse og slog alarm. Deres bange anelser blev til et vågent mareridt, da de lokale myndigheder fandt deres lig i en ferielejlighed på luksusresortet Grand Bahia Principe.

Myndighederne udelukkede hurtigt, at der var tale om mord, selvmord eller anden form for kriminel handling. Nærmere undersøgelser af både ligene og lejligheden viste hurtigt, at familien på tragisk vis var døde af en giftig gas, som af en eller anden grund havde været i lejligheden.

Nu har politiet undersøgt sagen nærmere, og ifølge avisen Des Moines Register har myndighederne konkluderet, at det var en defekt vandvarmer, der tog livet af familien. Det var efter alt at dømme rust forårsaget af det fugtige caribiske klima, der er synderen.

Kevin Wayne Sharp og hustruen Amy Marie Sharp. Foto: Reuters Kevin Wayne Sharp og hustruen Amy Marie Sharp. Foto: Reuters

Christopher Martinez, leder af efterforskningen, siger til avisen, at familiens lejlighed blev undersøgt af et team, som var iført beskyttelsesdragter og masker. Da betjentene fandt vandvarmeren, opdagede de, at den var ødelagt at rust.

»Der var et læk, og det (gassen, red.) kom direkte fra vaskekælderen, hvor der ikke var nogen form for ventilation.«

Politiet har tidligere udtalt, at familien efter al sandsynlighed havde været døde mellem 36 og 48 timer, før de blev fundet. Nu siger efterforskningslederen, at det endelige dødstidspunkt endnu ikke er fastslået.

Myndighederne har endnu ikke besluttet, hvorvidt ejeren af resortet skal stilles til ansvar for ulykken.