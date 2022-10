Lyt til artiklen

»Det er forfærdeligt. Forfærdeligt meningsløst.«

Sheriffen Vern Warnke fra Merced County i Californien havde svært ved at sætte ord på tragedien, da han mødte pressen onsdag.

Kort forinden havde hans folk fundet ligene af en hel familie, der blev meldt savnede mandag.

»Der er ingen ord lige nu, som beskriver den vrede, jeg føler og det meningsløse i denne hændelse,« tilføjede han.

A kidnapped family of four – including an 8-month-old child – was found dead Wednesday in California, authorities say. https://t.co/JREPUFio2r — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 6, 2022

Den grusomme sag om Singh-familien med de indiske rødder har skabt skræk og rædsel i lokalområdet.

Sagen har også nået de landsdækkende medier og er omtalt hos både CNN, ABC News og Reuters.

Det hele begyndte mandag, da en familie på fire blev meldt savnet.

Ægteparret Jasleen Kaur og Jasdeep Singh, dennes bror Amandeep Singh og parrets kun otte måneder gamle datter Aroohi Dheri var forsvundet sporløst.

Detectives are looking for 8-month-old Aroohi Dheri, mother Jasleen Kaur, 27, and father Jasdeep Singh, 36, the Merced County Sheriff’s Office said in a news release. The baby’s uncle Amandeep Singh, 39, is also missing.https://t.co/iEdjKDPFyH — The Washington Post (@washingtonpost) October 4, 2022

Onsdag gjorde en landarbejder i det område, hvor familie forsvandt, så det grufulde fund:

Ligene af alle fire familiemedlemmer lå tæt på hinanden.

»Vi kender endnu ikke alle detaljerne,« lød det fra sheriffen umiddelbart efter.

Sikkert er det imidlertid, at politiet har videoovervågning af en mand med mundbind, der med et våben tvinger familien ind i en pickup truck.

Sheriff Vern Warnke havde svært ved at finde ord på tragedien. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Sheriff Vern Warnke havde svært ved at finde ord på tragedien. Foto: Ritzau Scanpix

Politiet kom på sporet af manden, fordi han forsøgte at bruge et af ofrenes kreditkort efter drabene, skriver Fox News.

Den 48-årige mand forsøgte angiveligt at tage sit eget liv, men det lykkedes politiet at anholde ham, inden det lykkedes for ham.

Han meldes dog i kritisk tilstand, og det besværliggør naturligt nok politiets efterforskning.

»Der er et sted i Helvede til denne fyr,« understregede sheriff Vern Warnke.