Da en far, mor og to børn forleden blev fundet dræbt i deres hjem udenfor Chicago, vakte det stor forfærdelse og forargelse.

Siden har sagen kun vokset sig til et større og større mysterium – ikke mindst efter den formodede gerningsmand blev spottet og forsøgte at flygte.

Det endte nemlig fatalt.

Ikke kun for ham, men også for den kvinde, der sad på passagersædet i den bil, som han kørte i.

Det skriver en række amerikanske medier, herunder CBS News og NBC News.

Det lokale politi, Romeoville Police Department, rykkede ud til en forstad sydvest for Chicago i søndags, da man fik en opringning fra en person, der var bekymret over, at vedkommende ikke kunne komme i kontakt med et familiemedlem.

Samtidig var familiemedlemmet ikke mødt op på arbejde søndag morgen, som det var meningen.

Da betjente kom frem til familiens hus, fandt man fire personer ligge døde derinde. 38-årige Alberto Rolon, 32-årige Zoraida Bartolomei og deres to sønner på henholdsvis syv og ni år.

Alle var de blevet skudt og dræbt.

Siden gik en større jagt i gang for at finde frem til gerningsmanden – og efter noget tid rettede politiet søgelys og mistanke mod den 31-årige Nathaniel Huey Jr. fra Streamwood.

En anden person – en kvinde, der havde et forhold til den mistænkte – blev også identificeret som værende en 'person af interesse'.

Det blev dog ændret, da man to dage efter drabene blev kontaktet af familien til kvinden, som meldte hende savnet og muligvis i fare.

Om morgenen onsdag kom et muligt gennembrud i sagen, da en elektronisk nummerpladescanner fangede den mistænkte mands køretøj, hvorefter politiet rykkede efter det.

Men i stedet for at standse, forsøgte bilisten at flygte, oplyser Romeoville Police Department i en pressemeddelelse.

Det resulterede i, at vedkommende kørte galt – og bilen brød i brand.

»Betjentene på stedet hørte derefter to lyde, som de mente var pistolskud,« oplyser politiet.

Inde i bilen fandt betjentene en kvinde med et skudsår på passagersædet i kritisk tilstand.

På bilens førersæde fandt man en mand, som man formoder er identisk med Nathaniel Huey Jr., sidde død. Også han havde et skudsår.

Kvinden, der var 50 år, blev indlagt på et nærliggende hospital – men hendes liv stod ikke til at redde.

En advokat for kvindens familie, John Paul Ivec, oplyste ifølge NBC News torsdag, at kvinden var forlovet med Nathaniel Huey Jr., men at hun intet havde med drabene på familien at gøre.

Mens drabene fandt sted lå kvinden ifølge advokaten derhjemme og sov:

»Det ved vi uden skyggen af tvivl,« sagde han.

Endnu vides det ikke, hvorfor familien på fire og deres tre hunde blev skudt og dræbt i deres hjem.

Men der skal tilsyneladende være en vis forbindelse mellem den mistænkte mand og familien, har politiinspektør Chris Burne fortalt:

»Beviserne har vist os en forbindelse mellem vores mistænkte og ofrene samt et muligt motiv,« sagde han ifølge NBC News onsdag.

Han afviste dog at uddybe det mulige motiv.

Til NBC News fortæller en af den 50-årige kvindes døtre, som hun havde fra et tidligere forhold, at noget havde ændret sig hos Nathaniel Huey Jr. den seneste tid.

»Da jeg mødte ham første gang, var han ikke så slem en fyr. For et par måneder siden skete der noget. Han lukkede os alle sammen ude, også min mor,« siger hun.

I en pressemeddelelse fra Romeoville Police Department oplyses det, at selvom Nathaniel Huey Jr. er mistænkt i sagen, er der fortsat tale om en 'aktiv efterforskning'.