En britisk familie fik sig noget af et chok, da de på en tur i Frankrig hørte noget fra deres tagboks og efterfølgende tjekkede, hvad der var.

Da de åbnede hoppede der nemlig to immigranter ud af boksen, som havde kørt med som blinde passagerer, skriver Sky News.

En video, som er taget fra øjeblikket, viser den frustration, som familien havde. De to unge fyre, som havde kørt gratis med, havde nemlig fjernet familiens bagage for at kunne passe ind.

Officielt lyder meldingen, at de to drenge, som havde gemt sig i tagboksen, er 16 år gamle. De havde udset sig den pågældende bil, fordi den havde engelske nummerplader.

Det var dog ikke den nemme måde at komme til England. Familien, som var et par og deres to børn, var nemlig på vej på ferie.

Så i stedet for at køre mod England, kørte de længere ind i Frankrig.

I klippet kan man se, at familiefaren er langt fra fornøjet, da han ser de ubudne gæster i stedet for sine ting, og han får råbt en svada af skældsord efter passagererne, som myndighederne siger er fra Eritrea og Guinea.

De to teenagere stak efterfølgende af, da de var blevet opdaget ved en tankstation i Normandiet.

De blev dog senere pågrebet af fransk politi, og foruden at være noget dehydrerede efter timer i tagboksen, var de ikke kommet til skade. Familien har anmeldt de unge fyre for den manglende bagage.