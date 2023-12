Omkring 100 familier vurderes at være blevet frarøvet deres hjem i Grindavik som følge af vulkanudbruddet i Island.

En af dem er Rebekka Saidy, hendes mand og deres tre børn på 10, 14 og 20 år.

10. november blev de evakueret første gang.

Siden har de haft et par minutter til at tage sine vigtigste ting med sig. Forleden vendte de kort tilbage, hvor de medbragte deres julepynt.

Rebekka sammen med sin mand og tre døtre.

Men ellers har de ikke set skyggen af deres hjem. Og det kommer de ikke til, før vi rammer foråret.

»Vi har fået at vide, at vi ikke må komme hjem i tre måneder. Måske længere. Og det har virkelig ramt som et stort chok.«

»Det er sådan noget, du aldrig tror, vil ske for en selv. Men nu står vi her. Det er uhyggeligt.«

Det er vulkanudbrud på den islandske halvø Reykjanes, som ligger syd for hovedstaden Reykjavik, der har frarøvet familien deres hjem.

Familien sover i to forskellige værelser. Her det ene.

Allerede for en måned siden blev byen evakueret som følge af en række jordskælv, hvorefter der opstod en frygt for vulkanudbrud.

Og faktisk troede man indtil mandag, at faren var drevet over. I hvert fald gjorde flere sig klar til at fejre jul hjemme.

For Rebekka og hendes familie bliver det nu i den toværelses lejlighed, de har skaffet, og som ligger ti kilometer fra Grindavik.

»Det er mærkeligt. Vi bor meget, meget tæt. Vi har to teenagedøtre, og det er ikke nemt at være så tæt hele tiden,« siger Rebekka med et lille grin og tilføjer:

Aktiviteten af udbruddet er faldet kraftigt – alligevel er hundredvis evakueret i månedsvis.

»Men det er også meget surrealistisk. Jeg tror, vi lidt går og venter på, at chokket kommer. Om det her virkelig har ramt os.«

Myndighederne i Grindavik har udtalt, at situationen ikke udgør en fare for mennesker.

Og for nu ser det ikke ud til, at byen kommer til at blive beskadiget. Men ingen kan vide sig sikker.

»Der er lidt en frygt for, at der sker vores by noget. Den er sikker for nu, men den er meget, meget tæt på udbruddet,« siger Rebekka.

Hun påpeger dog, at de ikke kan gøre noget ved det. Hun og sin mand kan fortsætte deres arbejde uden for Grindavik, mens børnene har skiftet skole.

»Og heldigvis har regeringen frosset lånet på vores hus, så vi ikke skal betale for det. Det hjælper meget.«

»Og ellers hjælper vi hinanden. Forleden spurgte jeg på Facebook, om nogen havde en ekstra madras. Og samme dag fik jeg en. Vi har gode folk omkring os, og vi hænger i.«

De islandske myndigheder har meddelt, at vulkanens aktivitet er faldet.

Tirsdag eftermiddag er aktiviteten en fjerdedel af det, den var på mandag aften.