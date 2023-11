»Jeg elsker dig så meget, skat. Jeg vil savne dig for evigt.«

Sådan skriver Wilf Hendersons kæreste, Maddi, på Instagram, efter at hun tirsdag modtog nyheden om hans død i en trafikulykke.

Og hun er ikke alene.

Dyb sorg og fortvivlelse har ramt de pårørende til de fire drenge, der i weekenden mistede livet i en trafikulykke Wales.

Daily Mail beskriver, hvordan flere af drengenes pårørende nu giver udtryk for deres sorg.

En af dem bliver beskrevet som »den sødeste« »og mest elskelige« dreng.

Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson og Hugo Morris drog søndag på campingtur i den bjergrige nationalpark Snowdonia i det nordvestlige Wales.

Drengene kommer alle fra byen Shrewsbury i England 15 kilometer fra grænsen til Wales.

Da de ikke kom hjem mandag som aftalt, slog deres forældre alarm, og en storstilet eftersøgning blev sat i gang.

Redningsmandskabets desperate kamp for at finde teenagerne blev fuldt tæt af medierne, og eftersøgningen har berørt mange briter.

Derfor blev mange også chokerede, da det kom frem, at ligene af de fire drenge var blevet fundet i den bil, de kørte i.

June Jones, som bor i området, siger til Sky News, at »hele området er fuldstændig i chok« over nyheden, og at »alle føler med de pårørende.«

Vejret i området var både vådt og blæsende i weekenden, og bilen var tilsyneladende kørt af vejen og ud i rabatten, hvor den var væltet om på taget og delvist dækket af vand.

Det vides endnu ikke, hvad årsagen til ulykken er.

To af drengene var 17 år. De to andre var henholdsvis 16 og 18.

Deres plan var angiveligt at campere i det naturskønne område i nationalparken, men efter alt at dømme nåede de aldrig så langt.