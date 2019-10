Beretningen om en familie, der har boet isoleret under jorden i ni år, efterlader stadig flere spørgsmål end svar, men der er ligeså stille begyndt at dukke opsigtsvækkende detaljer op.

Den chokerende sag så dagens lys, da en uvasket, forpjusket og langhåret 25-årig mand søndag aften satte sig ind på en bar nær landsbyen Ruinerwold i Holland.

Her bællede han på ingen tid fem øl, hvorefter han afslørede over for bartenderen, at han og hans fire yngre søskende havde været fanget i en sekt.

I knap et årti havde børnene i alderen 18 til 25 år levet under jorden uden nogen som helst kontakt med andre mennesker - angiveligt fordi, at familien gjorde sig klar til 'Dommedag'.

En far og hans fem børn levede i kælderen i ni år. Foto: Vincent Jannink Vis mere En far og hans fem børn levede i kælderen i ni år. Foto: Vincent Jannink

Sagen er blevet beskrevet vidt og bredt i medier verden over, siden den så dagens lys.

I første omgang lød det, at politiet havde anholdt faderen til de i alt fem søskende, men det har siden vist sig ikke at være korrekt.

Ifølge Bild Zeitung er det i stedet en 58-årig østrisk statsborger, som er mistænkt for at være 'lederen af kulten', mens faderen blev fundet i en seng, ude af stand til at tage vare på sig selv efter et hjerteanfald for flere år siden.

Den anholdte har ifølge den lokale tv-station RTV Drenthe nægtet at samarbejde med politiet, men mistænkes for at have holdt familiefaderen og hans fem voksne børn som fanger mod deres vilje.

Det var på denne afsidesliggende gård, at familien blev fundet af politiet. Foto: VINCENT JANNINK Vis mere Det var på denne afsidesliggende gård, at familien blev fundet af politiet. Foto: VINCENT JANNINK

Det var bartenderen, der kontaktede politiet efter samtalen med den 25-årige. Da politiet undersøgte familiens gård i den nordlige provins Drenthe, fandt de angiveligt en skjult trappe, som førte dem ned til den kælder, hvor familien opholdt sig.

Børnene har siden fortalt, at de har levet af egenproducerede grøntsager, og at den 58-årige havde overbevist dem om, at de var de eneste overlevende på Jorden, som snart ville gå under.

Naboer til gården, hvor familien blev fundet, fortæller til RTV Drenthe, at de lokale troede, at den 58-årige østriger var den eneste beboer i huset.

Naboer fortæller endvidere, at manden længe var blevet kaldt 'Østrigs Josef' - en hentydning til Josef Fritzl, som i 2008 tilstod at have indespærret sin datter Elisabeth Fritzl i 24 år i en lydtæt kælder gravet ud under familiens hus.

Her undersøger politiet grunden i Ruinerwold, hvor familien blev fundet. Foto: Vincent Jannink Vis mere Her undersøger politiet grunden i Ruinerwold, hvor familien blev fundet. Foto: Vincent Jannink

Ifølge nabo-beretningerne hilste den 58-årige altid pænt, men blev hidsig og ubehagelig, hvis folk bevægede sig ind på hans grund. Naboerne fortæller også, at han ofte blev set holde udkig med en kikkert.

Ifølge det tyske magasin Focus har Udenrigsministeriet i Østrig bekræftet, at den 58-årige flyttede til Holland i 2010. Han skulle efter sigende være uddannet finsnedker og have haft et fast arbejde som altmuligmand få kilometer fra gården.

Kollegaer fortæller magasinet, at den 58-årige aldrig snakkede om sit privatliv, og at de ikke kender noget til, at han skullet have været med i en 'mystisk sekt'.

De indespærrede søskende har fortalt, at deres mor døde for flere år siden. Dødsfaldet er dog ikke blevet meldt til myndighederne, og politiet vil derfor nu undersøge, om moderen er blevet begravet på husets grund.

Foto: VINCENT JANNINK Vis mere Foto: VINCENT JANNINK

Ifølge politiet er familien blevet bragt til et 'passende sted', hvor de vil blive holdt væk fra offentlighedens søgelys.

Ifølge Dagbladet afviser politiets talsperson at fortælle noget om de indespærrede søskendes fysiske og psykiske tilstand. Talspersonen vil heller ikke sige noget om, hvilke forklaringer de har givet politiet hidtil.

Talspersonen fortæller dog, at der stadig er mange ukendte faktorer, som der skal findes hoved og hale i.

»Medierne bringer mange spekulationer, men vi (politiet, red.) deler kun fakta. Og faktum er, at vi har mange ubesvarede spørgsmål endnu.«