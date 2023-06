Efter flere dages intens eftersøgning på den forsvundne ubåd blev det torsdag aften bekræftet af den amerikanske kystvagt, at de fem besætningsmedlemmer er omkommet.

Og blandt dem var far og søn, Shahzada og Suleman Dawood.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC, The Guardian og Today.com, på baggrund af en nekrolog fra familien Dawood.

Familien skriver, at far og søn »forlod verdenen hånd i hånd«.

»Vi sørger dybt over det tragiske tab af Shahzada og hans elskede søn, Suleman, der var om bord på rejsen mod vraget af det legendariske 'Titanic' i Atlanterhavets dyb,« skriver familien i nekrologen ifølge The Guardian:

»Vi forsøger at finde trøst i den varige arv af ydmyghed og menneskelighed, som de har efterladt, og finde trøst i troen på, at de gik videre til næste etape af deres åndelige rejse hånd i hånd, far og søn.«

Shahzada og Suleman beskrives i nekrologen som værende hinandens største støtter og delte en fælles passion for eventyr og udforskning af alt, hvad verden kunne tilbyde dem, skriver The Guardian på baggrund af nekrologen.

Ifølge det amerikanske medie Hello Magazine havde Shahzada Dawood en særlig tilknytning til den britiske konge.

Han havde nemlig i lang tid støttet kong Charles' fonde 'Prince's Trust International' og 'The British Asian Trust'.

Shahzada Dawood blev 48 år og efterlader sig sin kone Christine og datter Alina. Hans søn Suleman blev 19 år.

Ud over Shahzada Dawood og hans søn Suleman var yderligere tre andre med om bord på den imploderede ubåd.

Administrerende direktør for OceanGate Expeditions, Stockton Rush, tidligere pilot og eventyrer Hamish Harding og den franske forsker Paul-Henri Nargolet.