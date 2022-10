Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Hvis min svigermor var kommet bare ti sekunder for sent, ville vores baby ikke længere være her.«

En amerikansk familie fra Pasadena fik mandag et ganske uventet – og meget ubehageligt – besøg, da der pludselig dukkede en person med en økse op ved deres hjem.

Det skriver NBC Los Angeles og ABC Eyewitness News.

På det tidspunkt blev Arman Tchoukadarian og hans partners datter på blot seks uger passet af hendes bedstemor i huset.

Den lille pige lå og sov nær et vindue, da en kvinde ifølge husets overvågningsvideo pludselig troppede op ved stedet. I hånden havde hun en økse.

Kvinden begyndte derefter at smadre øksen mod huset, og flere vinduer blev knust.

Også det vindue, som det lille spædbarn lå tæt ved.

Heldigvis havde Arman Tchoukadarians svigermor nået at reagere hurtigt:

»Min svigermors første instinkt var at få fat i babyen. To sekunder senere kan du se, at der ligger store, knuste glasstykker i vuggen, hvor hun ville have ligget. Det er et mirakel, at hun reagerede hurtigt nok, ellers ville min datter være død,« fortæller den rystede far til ABC Eyewitness News.

Familien var nærmest kun lige flyttet ind i huset i den californiske by. Faktisk på samme dag, som deres datter kom til verden.

Nu ved de ikke, om de er trygge nok til at blive boende.

På overvågningsvideoen kan man høre, at kvinden med øksen flere gange råbte:

»Spørgsmål? Har nogen spørgsmål? Jeg kommer tilbage. Forsvind!«

Andre naboer på vejen kontaktede politiet, mens bedstemoderen ringede til sin svigersøn for at fortælle ham, hvad der var sket.

Da betjentene kom frem, var kvinden væk, men det lykkedes dem efter en halv times tid at anholde en mistænkt, som viste sig at være den 65-årige Beverly Baker, der bor et par gader fra familien.

Ifølge politiet i Pasadena er der ikke noget, der tyder på, at der er nogen forbindelse eller relation mellem den mistænkte og familien.

Ifølge politiinspektøren, Bill Grisafe, lader det umiddelbart til, at den mistænkte kvinde 'led af en form for mental krise' – men det er ikke blevet officielt bekræftet.

Den anholdte kvinde er fortsat i politiets varetægt, og det er anslået, at hun ødelagde for omkring 20.000 dollar, svarende til knap 150.000 danske kroner, under angrebet på huset.