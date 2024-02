I 2019 blev den australske forsker og demokratiblogger Yang Hengjun arresteret i Guangzhous lufthavn.

Fem år senere har han fået sin dom – og den chokerer både Yangs familie og Australien.

Det skriver The Guardian.

Yang Hengjun er ved en kinesisk domstol blevet idømt betinget dødsstraf efter at have siddet fængslet siden 2019 med anklager om spionage for et ikke nærmere defineret fremmed land. Opfører han sig godt i fængslet, kan dommen ændres til en livstidsdom eller 25 års fængsel.

I maj 2021 kom den 57-årige kinesisk fødte Yang Hengjun første gang for retten i Kinas hovedstad Beijing, men den dom er aldrig blevet offentliggjort.

Den nye dom er ifølge Yangs familie i den 'ekstreme ende af det værst tænkelige scenario'.

Også andre mener, at dommen er et eksempel på 'uhyrlig politisk forfølgelse'.

»Dr. Yang har ikke begået nogen form for spionage. Han bliver straffet af den kinesiske regering for sin kritik af brud på menneskerettighederne i Kina og for at tale for universelle rettigheder så som menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed,« siger professor Chongyi Feng.

Arkivfoto af indgangen til Retten i Beijing. Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af indgangen til Retten i Beijing. Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Ritzau Scanpix

Han var vejleder på Yang Hengjuns ph.d.-opgave ved universitetet og er i dag en af dem, der forsøger at tale sin tidligere studerendes sag.

Australiens udenrigsminister Penny Wong oplyste mandag, at regeringen er 'forfærdet' over dommen, og at den kinesiske ambassadør i landet er blevet gjort opmærksom på, at Australien 'på det kraftigste' tager afstand fra dommen og vil kæmpe for 'retfærdighed' og for Yang Hengjuns interesser og velbefindende.

»Alle australiere ønsker at se Dr. Yang genforenet med sin familie,« siger Penny Wong.

Ifølge udenrigsministeren kæmper Yang Hengjun med dårligt helbred efter fem års 'vilkårlig tilbageholdelse og tortur'.

Fængslingen af den australsk-kinesiske forsker og demokratiblogger har ifølge The Guardian været medvirkende til, at forholdet mellem Australien og Kina er blevet særdeles anstrengt.

Kina menes at være det land i verden, som oftest gør brug af dødsstraf, men der findes ikke officielle data for, hvor mange personer, der har fået en sådan straf i landet, som har et meget lukket retssystem.