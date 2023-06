Familien til 76-årige Bella Montoya fik deres liv chok, da den ældre kvinde midt under sin egen begravelsesceremoni vågnede.

Bella Montayas familie havde fået at vide, at hun var død af et hjertestop, og de havde endda fået udleveret dødscertifikatet fra hospitalet i Ecuador, skriver The New York Post.

Fire timer efter at hun var konstateret død, afholdt familien en ceremoni, hvor hun lå i en åben kiste. Men midt under ceremonien vågnede hun til alles store chok.

»Hendes venstre hånd begyndte at banke ind i siden af kisten, og den rystede,« siger Bella Montoyas søn, Gilbert Balberan, til lokale medier ifølge New York Post.

Efter kort tid kom der en læge, (som man kan se i videoen øverst), der kunne konstatere, at hun trak vejret, og Bella Montoyas tilstand er i dag stabil.

»Lægen klemte hendes hånd, og det reagerede hun på. De siger, at det er et godt tegn,« siger Gilbert Balberan.

Bella Montoyas familie kalder opvågningen for guds mirakel, og det er stadig ved at gå op for dem, at det rent faktisk er sket.