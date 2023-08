Mohammad Hassan har i efterhånden flere uger ligget på verdens næsthøjeste bjerg, K2. Død.

Hans familie har dog et stærkt ønske.

»For familien, for deres religion og tro, er det vigtigt at få kroppen hentet ned,« fortæller den østrigske bjergbestiger Wilhelm Steindl, der har besøgt de efterladte, til norske Dagbladet.

Den pakistanske sherpas dødsfald har vakt stor opmærksomhed og harme, fordi droneoptagelser har vist hvordan andre bjergbestigere tilsyneladende har trådt hen over ham på vej mod toppen, mens han lå tilskadekommen i sneen. Se her:

K2, Bottleneck traverse. This section of the climb is INSANE. You spend several hours underneath a giant ice cliff in an exposed position at 8200m+, 1/3 normal oxygen levels & knowledge that many people slipped and fallen off from here. (1/2) pic.twitter.com/i0QFNM1kxb — Everest Today (@EverestToday) August 5, 2023

Dødsfaldet skal nu undersøges af myndighederne for at få afgjort, om noget kunne have været gjort anderledes.

Nærmest samtidig var Wilhelm Steindl også på bjerget, men han var på vej ned, da Mohammad Hassan kom så alvorligt til skade længere oppe i cirka 8.200 meters højde.

På grund af de tragiske omstændigheder valgte østrigeren efterfølgende at besøg de efterladte i den pakistanske landsby, hvor de bor. Moren (der lider af diabetes), hustruen og de tre børn.

Han fortæller til Dagbladet om »ekstrem fattigdom« hos en familie, der var afhængig af den indtægt, Mohammad Hassan kunne få ved at assistere bjergbestigere.

»Deres situation var værre, end jeg troede. Jeg gav dem alle penge, jeg havde og lovede dem, at jeg nok skulle betale for uddannelse og medicin,« siger Wilhelm Steindl.

Men der er hjælp på vej.

For den østrigske bjergbestiger oprettede efterfølgende en Gofundme-indsamling, hvor der nu er kommet over 133.000 euro ind. Det svarer til knap en million kroner.

»De kan gøre meget for de penge. Børnene kan få en uddannelse, moren kan få medicin, familien kan flytte til byen, og de kan få en advokat,« siger Wilhelm Steindl:

»Desuden vil moren gerne have, at vi henter Hassans krop ned, hvilket er dyrt – det er en ekspedition i sig selv.«

Mohammad Hassan blev 27 år.