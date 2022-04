En helt normal fisketur med familien var nær endt galt.

Den australske Tucker-familie fik sig nemlig en slem overraskelse på en udflugt i påsken, da et 'monster' dukkede op og tog en bid af deres båd.

Far David Tuckfield var sammen med sin kone Tanya og deres 14-årige søn, Shelby, ude og fiske på deres syv meter lange båd ud for Mandurahs kyst syd for Perth langfredag, da en hvidhaj angreb dem.

Hvidhajen havde cirklet rundt om deres skib og 'fanget' den skrækslagne familie, og efter et stykke tid angreb den gentagne gange deres båd og forsøgte at tage en bid af deres motor.

I et interview til australske 9 News sagde David Tuckfield, at hajen var mellem tre og fire meter lang.

Hajen dukkede først op i første omgang, da sønnen fik spoleret sin fangst, da hajen gik efter fisken.

»Den var nok omkring to meter fra overfladen, og alt man kunne se, var tænderne og dens store mund, der kom frem,« sagde sønnen Shelby.

Familien filmede hajens angreb og på videoen kan man blandt andet høre skrig og hajen, der bider i båden.

Heldigvis kom ingen til skade.

Hajer er langt fra en sjældenhed omkring de australske kyster.

Tilbage i februar mistede en svømmer livet til et angreb fra en hvidhaj.