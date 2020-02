Du er seks år. Fanget i en kahyt uden vinduer. I flere dage har du ikke set andre end mor og far - ikke engang dine bedsteforældre, som er lige inde ved siden af.

Det er lige nu virkeligheden for et af de børn, der sammen med knap 3.700 andre passagerer er i karantæne på et krydstogtskib i en havn syd for Tokyo.

Krydstogtskibet Diamond Princess har været i karantæne, siden en 80-årig mand fra Hongkong blev konstateret smittet med coronavirus, kort efter at han gik i land i sin hjemby.

Alle passagerer er sidenhen blevet testet, og indtil videre har 61 personer fået konstateret den frygtede sygdom.

Familien Wong er dog ikke en af dem, skriver mor Yardley Wong selv på sin Twitterprofil, hvor hun i tre dage har tweetet flittigt fra sin kahyt.

‘Så begynder 14 dages karantæne på Diamond Princess tæt på Yokohama. Er stadig chokeret og bange. Men hellere være på den sikre side. Har tiltro til besætningen og kaptajnen.’

Sådan lyder den første besked fra kahytten onsdag, hvor Yardley Wong fra Hong Kong sammen med sin mand og seksårige søn er fanget på grund af karantænen.

Hendes forældre er også med på skibet, men da alle skal opholde sig i deres egne kahytter, har de i karantænens første dage ikke haft mulighed for at være sammen.

Den første dag skriver Yardley Wong, hvordan krydstogtskibet sejler væk fra land for at dumpe spildevand ude i havet, før de igen nærmer sig havnen:

‘Kaptajnen fortæller, at vi er tilbage i Yokohama i morgen klokken 8 for at nye forsyninger og medicin. Vi fortsætter rejsen. Og har fået nye TV-kanaler,' lyder meldingen sidst på dagen onsdag.

På dag to, torsdag morgen, bliver der sendt afkrydsningslister rundt til alle kahytter, hvor familien kan krydse af, hvilken mad, de ønsker.

Morgen-, middag og aftensmad bliver således leveret til kahytten. Og netop måltiderne bliver hurtigt dagens højdepunkter i en lille kahyt, hvor kedsomheden griber om sig.

Ikke mindst for den seksårige knægt.

Han får dog på dag to leveret børneunderholdning i form af kortspillet Uno og nogle masker, han selv kan farvelægge. Fedt nok.

Men måske ikke helt så fedt som den udendørs pool, der også er at finde på krydstogtskibet.

I kahytten ved siden af får Yardley Wongs far - en ældre herre - mulighed for at bestille den medicin, han er afhængig af. Det sker - ligesom med maden - via en skriftlig formular.

Kaptajnen har på dag to - torsdag - også annonceret, at de forhandler med de japanske myndigheder om at lukke passagererne ud.

‘Yes!,’ lyder det i Yardley Wongs Twitter-opdatering.

Optimismen vokser yderligere, da de i løbet af torsdagen får stillet en mundfuld frisk luft i sigte.

‘Yes! Kan komme ud og få frisk luft i 30 minutter. Ingen kahytter med vinduer vil få lov at komme ud først,’ lyder tweetet fra familiens kahyt - uden vinduer.

Men kort efter falder optimismen drastisk igen:

‘Kan ikke få frisk luft før i morgen. Kun dæk 5 og 8 først.’

Familien må i stedet ty til den opdaterede TV-pakke, hvor Toy Story 4 bliver aftenens underholdning.

Om natten er besætningsmedlemmer til stede på alle dæk for at sikre, at alle overholder karantænen.

Inde i sin kahyt ligger Yardley Wong søvnløs. Tanker og bekymringer fylder hendes hoved, fortæller hun på Twitter.

Store tanker om hendes familie, venner og liv i det hele taget.

Og helt lavpraktiske tanker som ’får vi frisk luft i morgen?’

På dag tre - fredag morgen - får alle kahytter udleveret et termometer og bliver bedt om dagligt at registrere deres temperatur.

De får også en besked om, at en af passagererne, der har fået coronavirus, er i kritisk tilstand.

’Jeg beder for ham/hende,’ skriver Yardley Wong.

Og så sker det. Endelig.

Iført blå masker, huer og store jakker får de 30 minutters frisk luft på dækket.

På et afgrænset område, hvor de ikke kan komme i kontakt med passagerer fra andre dæk, nærmest danser de rundt i en spontan lykkerus.

‘Så dejligt at få frisk luft’ lyder teksten til en video af hele familien ude på dækket.

‘Sådan en reunionen er guld værd,’ lyder teksten til at andet billede af mor, far og søn, der genforenes med bedsteforældre, som i to dage har boet lige ved siden af, uden at de har været i fysisk kontakt.

Tilbage i kahytten smager maden bare lige lidt bedre, oven på fredagens friske luft:

‘Shepherds pie og cola zero #himlen,’ bliver der tweetet fra kahytten.

Diamond Princess har fredag offentliggjort nationaliteten på de 61 smittede passagerer. Der er ingen danskere iblandt.

Skibet ligger netop nu i Yokohama-brugten ud for Japans kyst, hvor ingen må forlade skibet. Med mindre der sker noget 'uforudset' vil karantænen blive ophævet 19. februar, oplyser krydstogtselskabet.

Et andet krydstogtskab - World Dream - har fået karantæne i Hong Kong, efter otte tidligere passagerer er testet positive. Et tredje krydstogtskib - Westerdam - har, på trods af at de endnu ikke har haft tilfælde af coronavirus, fået forbud mod at gå i land i Japan.