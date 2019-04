En familie fra New Zealand fik sig lidt af en overraskelse, da de ankom til den Airbnb-lejlighed, de havde lejet i Irland.

Familien, der var på en 14 måneders rundrejse i Europa, opdagede et skjult kamera, som live-streamede fra stuen.

Kameraet blev opdaget, da faderen, Andrew Barker, der arbejder som IT-sikkerhedskonsulent, ledte efter husets Wi-Fi. Det skriver CNN.

Kameraet synede ellers umiddelbart at være en røgalarm, men var altså mere end bare det.

»Det var et chok. Det var virkelig en forfærdelig følelse at opdage, at der var tale om et kamera,« siger Nealie Baker, hustru og mor til parrets fire børn.

Vil du lede efter skjult kamera, næste gang du lejer en lejlighed via Airbnb?

Hun ringede efterfølgende til Airbnb for at fortælle om familiens fund, men der var altså ingen hjælp at hente.

»Kvinden (fra Airbnb, red.) sagde blot at, hvis ikke man aflyser inden 14 dage, så får man ikke sine penge tilbage,« siger Nealie Baker.

Ejeren af ejendommen havde ligeledes heller ikke noget at sige og smækkede røret på, da familien kontaktede ham.

Efterfølgende ringede han tilbage og insisterede på, at kameraet var det eneste i huset. Det var dog ingen trøst for familien, der valgte at checke ind på et hotel i stedet for.

Da familien endnu engang kontaktede Airbnb, lød beskeden denne gang, at udlejeren midlertidig var suspenderet.

To uger senere var han dog ’frikendt’ og kunne igen udleje sin bolig.

Airbnb er i løbet af kort tid blevet vældigt populært - også i Danmark. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Airbnb er i løbet af kort tid blevet vældigt populært - også i Danmark. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Først da Nealie Baker satte sig til tasterne og skrev om hændelsen på Facebook og et lokalt medie i New Zealand fulgte op, blev udlejeren forbudt adgang på tjenesten.

»Det er en høj prioritet at sikre privatlivets fred både online og offline. Vi forbyder skjulte kameraer og tager alle overtrædelser enormt seriøst,« skrev Airbnb efterfølgende i en officiel erklæring til CNN.

Airbnb har desuden undskyldt overfor familien.

Udlejningstjenesten blev grundlagt i 2008. Antallet af Airbnb-gæster i Danmark rundede en million i 2018.

Det er en stigning på 16 procent siden 2017.