4.485 kilometer i bilen gennem Sverige, Danmark, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Serbien, Bulgarien og Tyrkiet.

Lyder det ikke bare som den perfekte sommerferie for din familie?

Du vil sikkert svare nej.

Men i en tid, hvor rigtig mange flyrejser bliver aflyst, er det præcis, hvad en norsk familie med to børn besluttede at gøre.

Her ses billede af familien Skøien, der på grund af aflyst fly valgte at køre de 4.485 kilometer fra Norge til Tyrkiet. Foto: Privat Vis mere Her ses billede af familien Skøien, der på grund af aflyst fly valgte at køre de 4.485 kilometer fra Norge til Tyrkiet. Foto: Privat

Forrige lørdag skulle familien have sat sig på flyet til Tyrkiet, hvor familien har en lejlighed i den populære ferieby Antalya.

Her skulle de solbade, svømme og bare slappe af, men pludselig fik de besked om, at deres fly var blevet aflyst.

Og det var altså før, at strejken hos SAS begyndte i mandags.

»Alle var meget klar til ferie, men vi var både skuffede og desperate. Det var ikke en mulighed ikke at rejse. Vi skulle lige finde på noget,« siger Cathrine Skøien til det norske medie Dagbladet.

Men pludselig fik hun en idé.

Cathrine Skøien ringede ganske enkelt sin mand for at høre, om de ikke bare skulle tage bil og køre til lejligheden i Antalya på den tyrkiske sydkyst.

»Først troede han, at jeg lavede sjov, men da han indså, at jeg mente det, gik der ikke længe, ​​før vi var på farten,« siger hun til Dagbladet.

Men parret tog altså deres bil sammen med deres to børn samt svigerdatter, der alle tre måtte klemme sig ind på bagsædet.

Familien er nu ankommet til Antalya, og ifølge kilometertallet var der 4.485 kilometer fra hjembyen Elverum til Antalya.

Men hvordan gik den tur så?

Ifølge Cathrine Skøien var den ret så ukompliceret med gode veje på hele strækningen.

»Nogle steder var der lidt kø. Fra Serbien og ind til Bulgarien tog det omkring to timer, men ved de fleste paskontroller var der ingen problemer,« siger hun til det norske medie.

Hun slår også fast, at det ind til videre har været den billigste ferie, de nogensinde har været på.

I alt har turen kostet 5.425 kroner i diesel for de mange kilometer i bil.

Og det samme forventes hjemturen at koste.

Cathrine Skøien vurderer dog, at hjemturen til Norge på torsdag skal vare fire dage, så de er hjemme på søndag.

Det betyder, at familien på hjemturen skal have tre overnatninger, inden de er hjemme.