Medicinalfirmaet Eli Lilly and Company og den våbenproducerende virksomhed Lockheed Martin fik mandag en rigtig dårlig start på dagen.

Deres aktiekurser begyndte nemlig pludselig at falde markant – som følge af tweets, som falske Twitter-konti har udgivet.

Det skriver Finans.

'Vi er glade for at kunne meddele, at insulin nu er gratis'.

Sådan skrev en verificeret konto på Twitter med navnet 'Eli Lilly and Company'. Det var dog ikke den rigtige medicinalvirksomhed fra Indiana i USA, der tjener styrtende med penge på insulin, men derimod en falsk bruger. Men efter forvirringen faldt aktiekursen med 4,45 procent fredag.

Did Twitter Blue tweet just cost Eli Lilly $LLY billions?



Yes. pic.twitter.com/w4RtJwgCVK — Rafael Shimunov is on Mastodon (@rafaelshimunov) November 11, 2022

Også våbenproducenten Lockheed Martin blev udsat for samme nummer.

'Vi vil begynde at standse alle våbenleveringer til Saudi-Arabien, Israel og USA, indtil der er gennemført en undersøgelse af landenes historik inden for menneskerettigheder', skrev en verificeret bruger med navnet 'Lockheed Martin' på Twitter.

Der var dog igen ikke tale om den rigtige 'Lockheed Martin', men aktiekursen faldt alligevel fredag med 5,48 procent.

Begge kursfald fandt sted på en dag, hvor det amerikanske aktieindekset S&P 500 steg med 0,9 procent.

De falske, men verificerede Twitter-brugere kommer, efter Elon Musk købte Twitter og forlangte, at det fremover skulle koste otte dollar om måneden at være verificeret.

Derfor spår Per Hansen, investeringsøkonom ved handelsplatformen Nordnet, at regningen i sidste ende kan risikere at lande på Elon Musks bord.

»Ingen steder i verden er der så mange advokater per indbygger som i USA. Det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før især virksomheder og privatpersoner vil forsøge at finde ud af, om Twitter og Elon Musk som primær ejer kan være ansvarlig for de tab, som der bliver lidt,« forklarer han til Finans.

Arbejdet med at verificere profiler på Twitter er nu sat på pause.