En falsk pornografisk video, som angiveligt viser Hillary Clinton, er nu blevet linket til Rusland.

Det skriver NBC News og flere amerikanske meder.

Ifølge NBC meddelte internetplatformen Reddit tirsdag, at videoen kan spores til en Reddit-bruger Rubinjer, som kan linkes tilbage til Ruslands Internet Research Agency, som blandt andet er kendt for at sprede misinformation under præsidentvalget i 2016 og er blevet beskrevet som en regulær 'internet-troll-fabrik'.

Hillary Clinton. Den 18. marts. Foto: AFP PHOTO (arkiv). Hillary Clinton. Den 18. marts. Foto: AFP PHOTO (arkiv).

Den omtalte Reddit-konto har delt en gif, der viser et udsnit af den falske video, som desuden er blevet delt på pornosiden SpankBank og siden Pornhub med titlen 'Lækket Hillary Clinton hotel sexvideo med sort fyr'.

Her er videoen blevet set mere end 250.000 gange, skriver NBC News.

Hillary Clinton under sin valgkampagne d. 24. oktober 2016 i New Hampshire. Foto: CARLOS BARRIA Hillary Clinton under sin valgkampagne d. 24. oktober 2016 i New Hampshire. Foto: CARLOS BARRIA

Allerede tilbage i oktober sidste år stod en tidligere ansat hos Internet Reseach Agency frem og fortalte til den russiske uafhængige tv-station TV Rain, at det var den russiske troll-fabrik, der stod bag den falske Hillary Clinton sexvideo. Det blev dengang beskrevet af det amerikanske medie The Daily Beast.

Ifølge den tidligere ansatte Alan Baskaev udgav enheden også en række pro-Trump historier og stod bag en række meget populære twitter-konti som blev retweetet af både den officielle Trump-kampagne og sågar Twitters øverste chef, CEO Jack Dorsey.

I sin meddelelse tirsdag oplyste Reddit også, at man inklusiv profilen Rubinjer i alt har udelukket 944 konti fra Reddit, fordi de er mistænkt for at have forbindelse til Internet Research Agency.

Flere af de nu fjernede konti er nåede ud til mange Reddit-brugere og er blevet delt og stemt op ad Reddits popularitetsliste.

Reddit er ifølge analysefirmaet Alexa den fjerde mest besøgte hjemmeside i USA og den sjette mest besøgte på verdensplan.