‘Skilsmisse-chok. Prinsesse Marys hjertesorg’. Sådan skriver det australske ugeblad ‘New Idea’ på forsiden af deres magasin og serverer dermed endnu en løgnehistorie om Frederik og Mary.

Og denne gang handler historien altså om, at parret skulle være på vej ud i en skilsmisse.

Det bygger mediet blandt andet på flere forskellige billeder, hvor de mener, kronprinsessen ser trist ud. På forsiden har de et billede fra den nyligt afholdte kongejagt i Gribskov, hvor Mary står og kigger ud af vinduet med en afmålt mine.

‘New Idea’ citerer unavngivne kilder, som angiveligt skulle være ‘insidere’ i Kongehuset, for blandt andet at sige, at parret har det hårdt, og at Frederik har svært ved at forstå Marys følelser.

Vis dette opslag på Instagram Brand new copy of New Idea out today! #newidea #princessmary #royals #wiggles #brideandprejudice Et opslag delt af New Idea Magazine (@newideamagazine) den 25. Nov, 2018 kl. 4.07 PST

De henviser ligeledes til, at ‘den danske presse spekulerer i, at gnidningerne i deres forhold er opstået på baggrund af kronprinsens affære med familiens barnepige’.

Kongehusekspert og lektor i historie ved Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen ser dog ikke nogen grund til, at Kongehuset skulle reagere på mediets falske påstande.

»Det behøver de ikke at reagere på. Det er langt væk, og det er åbenlyst absurd. Jeg kan ikke forestille mig, Kongehuset skal have noget klinket der. Det er for absurd,« siger Sebastian Olden-Jørgensen og fortsætter:

»Det er netop australsk, og opinionen i Australien er også delt. Der er de konge- og royalt positivt indstillede, som også synes, det er fantastisk med en australsk prinsesse i Danmark. Men der er så sandeligt også det modsatte.«

'New Idea' erfarer sågar i deres artikel, at kronprinsesse Mary har hjemve og føler sig fanget i Danmark.

Og det er langt fra første gang, mediet fører sig frem med falske historier om det danske kronprinspar.

De har i både 2014 og i 2017 skrevet, at Mary var blevet kronet som dronning. Ligesom de har skrevet, at Frederik havde købt en ø til hende, og at hun var gravid igen i 2014.

Men hvordan kan man slippe afsted med at publicere stribevis af falske historier om det danske kongehus?

»Det har de jo gjort før, og de kan åbenbart sælge deres blad ved det. Går den, så går den, og så det er lige meget, hvor absurd det er,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.