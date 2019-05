Anna Sorokin skaffede sig et jetset-liv i New York ved at udgive sig for at være millionær-arving. Nu skal hun i fængsel, og imens bliver der lavet hele to tv-serier om hendes svindelnumre.

Torsdag blev 28-årige Anna Sorokin dømt i New York Supreme Court for at stjæle omkring 200.000 dollars (omkring 1.300.000 kr.) fra banker, virksomheder og privatpersoner. Det oplyser nyhedsbureauet AP.

Dommer Diane Kiesel sagde, at Anna Sorokins handlinger mindede hende om Bruce Springsteen sangen 'Blinded by the light'.

»Hun var blændet af New Yorks glitter og glamour,« sagde dommeren.

Da Anna Sorokin kom til New York skabte hun sig en ny identitet under navnet Anna Delvey.

»Den tiltalte ønskede sig et ekstraordinært liv, og hun var klar til at stjæle for at få det,« sagde anklageren Cathrine McCaw, da sagen i denne uge blev afsluttet.

Hun opdigtede en historie om, at hendes far var diplomat og oliebaron, og ved at forfalske bankpapirer narrede hun finansielle institutioner til at tro, hun havde en formue på 67 millioner dollars.

På instagramprofilen theannadelvey flashede hun billeder fra sit rige og extravagante liv med dyre hotelovernatninger og privatfly.

Vis dette opslag på Instagram #BASEL

Under påskud af at være kunstsamler indsendte hun en ansøgning om et lån på 22 millioner dollars til at finansiere en privat kunstklub.

Lånet blev afvist, men det lykkedes hende at få en bank til at låne hende 100.000 dollars, som hun ikke var i stand til at betale tilbage.

Samlet mente anklagemyndigheden, at hun stjal omkring 275.000 dollars, blandt andet ved at chartre et fly til 35.400 dollars, som hun aldrig betalte for.

»Hun gjorde meget for at få andre til at betale hendes forbrug, selvom hun ikke ejede en cent,« sagde anklager Catherine McCaw kort tid efter Anna Sorokin blev anholdt.

Anna Sorokin græd i retten, da dommen blev afsagt. Foto: POOL

Anna Sorokin blev dog frikendt for at have inviteret en veninde på et luksusophold i Marrokko og derefter at have efterladt hende med regningen.

Hun blev også frikendt for anklageskriftets mest alvorlige punkt, der omhandlede et forsøg på at stjæle en million dollars fra City National Bank.

Anna Sorokins forsvarsadvokat Todd Spodek sagde i retten, at hans klients handlede ud fra en 'fake-it-til-you-make-it'-strategi.

»Det var hendes plan, at betale alle tilbage,« sagde han.

Anna Sorokin blev dømt for stjæle mere end 200.000 dollars fra banker og private. Her får hun håndjern på efter at have modtaget sin dom. Foto: POOL

Anna Sorokin blev idømt en fængselsstraf mellem 4 til 12 år.

Hvor længe hun skal afsone, afhænger af forskellige faktorer som blandt andet hendes opførsel i fængslet.

I retten sagde Anna Sorokin, at hun fortrød sine handlinger.

»Jeg undskylder for de fejl, jeg har begået,« sagde hun.

Sandheden om Anna Sorokins ophav er en del mindre glamourøst, end hun den historie hun fortalte de rige på Manhatten.

Hendes far er nemlig hverken diplomat, olibaron eller mangemillionær.

For nyligt stod hendes far frem i New York magazine, hvor han fortalte at han er tidligere lastbilchauffør og har kørt med køle- og varmeelementer i Tyskland.

Både Netflix og HBO planlægger at lave tv-serier om Anna Sorokins utrolige liv og svindelnumre.