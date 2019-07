Den bedrageridømte Anna Sorokin - også kendt som den falske arving - får måske ikke fingre i de penge, som Netflix har lovet hende i forbindelse med streamingstjenestens planer om at transformere hendes liv til en tv-serie.

Den 28-årige kvinde skaffede sig et jetset-liv i New York ved at udgive sig for at være en millionær-arving.

Under navnet Anna Delvey levede hun et liv i sus og dus med privatfly, dyre middage samt glitter og glamour, før det blev afsløret, at hun ikke havde nogen rig familie, og at pengene slet ikke var hendes.

I maj faldt hammeren hårdt og kontant, da hun blev idømt mellem fire og 12 års fængsel for at have svindlet alt fra hoteller og restauranter til banker og privatpersoner.

Anna Sorokin blev dømt for stjæle cirka 200.000 dollars fra banker og private.

I alt skal hun have svindlet for omkring 200.000 dollars, hvilket svarer til omkring 1,3 millioner danske kroner.

Både Netflix og HBO var lynhurtigt ude og vise interesse for rettighederne til at fortælle Anna Sorokins bemærkelsesværdige historie i en tv-serie.

Det lykkedes for førstnævnte streamingtjeneste at få 'den falske arvings' underskrift, men nu ser det ud til, at det amerikanske retssystem kan sætte en stopper for Sorokins klækkelig gevinst i forbindelse med aftalen med Netflix.

Ifølge New York Times har statsadvokaten i New York nemlig indsendt en begæring om at få stoppet den udbetaling på 70.000 dollars (468.000 kroner), som hun ellers skulle have haft udbetalt i juni.

En dommer i Albany beordrede i den forbindelse Netflix til at holde alle pengene - på nær 30.000 dollars, som Sorokin skylder sin advokat - tilbage, indtil sagen er behandlet.

Anna Sorokin skrev under på aftalen med Netflix sidste år.

Aftalen skulle - ud over de 70.000 dollars - også sikre hende 15.000 dollars (100.000 kroner) i 'konsultations-honorar' samt royalties på 7.500 dollars (50.000 kroner) per afsnit.

Statsadvokaten ønsker også at sætte en stopper for udbetalingen af disse beløb.

Anna Sorokin græd i retten, da dommen blev afsagt.

Statsadvokaten henviser i begæringen til den såkaldte 'Son of Sam'-lovgivning, der forhindrer dømte i at tjene penge på sine kriminelle gerninger gennem blandt andet tv-serier eller bøger, der handler om forbrydelsen, de har begået.

Loven er opkaldt efter seriemorden David Berkowitz, der var kendt som Son of Sam, og er ifølge New York Times kun blevet brugt få gange - blandt andet mod Mark David Chapman, som blev dømt for drabet på John Lennon tilbage i 1980.

I stedet for at Anna Sorokin får pengene fra Netflix, mener statsadvokaten, at de skal gå direkte til hendes ofre i stedet.

New York Times har været i kontakt med Sorokins advokat, Todd Spodek, som skriver følgende i en besked til det amerikanske medie:

»Det har altid været Anna Sorokins hensigt at betale sine ofre tilbage. Jeg håber, sagen bliver løst uden yderligere behandling af retten.«

Anna Sorokin rejste til New York i 2013, hvor hun opdigtede en historie om, at hendes far var diplomat og oliebaron.

Ved at forfalske bankpapirer lykkedes det hende at narre finansielle institutioner til at tro, at hun havde en formue på 67 millioner dollars.

På instagramprofilen theannadelvey flashede hun billeder fra sit rige og ekstravagante liv med dyre hotelovernatninger og privatfly.

Ifølge retsdokumenter skylder hun sine ofre 198.956 dollars - de 100.000 dollars af dem skylder hun til banken City National Bank.

Anna Sorokins forsvarsadvokat, Todd Spodek, sagde i retten, at hans klient handlede ud fra en 'fake-it-til-you-make-it'-strategi.

Det lykkedes Todd Spodek at få Sorokin frikendt for anklagemyndighedens mest alvorlige sigtelse, som lød på et tyveriforsøg på intet mindre end 22 millioner dollars (147 millioner kroner), som hun havde forsøgt at låne med påstanden om at ville finansere en privat kunstklub.

»Hun (Sorokin, red.) var blændet af New Yorks glitter og glamour. Jeg er rystet over graden af bedraget. Hun tænkte overhovedet ikke på de folk, hun svindlede,« sagde dommer Diane Kiesel under strafudmålingen.