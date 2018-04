En russisk journalist er død efter et fald fra femte sal. Myndighederne mener ikke, han har været udsat for noget kriminelt, men dødsfaldet vækker alligevel både opsigt og mistanke uden for Ruslands grænser.

Den russiske journalist Maksim Borodin døde søndag af de kvæstelser, han pådrog sig, da han torsdag i sidste uge faldt ud af sit vindue på femte sal.

Det skriver flere internationale medier, blandt dem britiske BBC.

Myndighederne i Jekaterinburg, hvor Borodin boede, har udtalt, at intet tyder på, at journalisten har været udsat for noget kriminelt. Byen er Ruslands fjerdestørste by og ligger centralt i Uralbjergene.

Der blev dog ikke fundet noget afskedsbrev, og hans chef på avisen New Day News tror da heller ikke på, at der er tale om hverken selvmord eller uheld.

En af journalistens venner, Vyacheslav Bashkov, fortæller til den britiske tv-station, at Borodin dagen før sit tragiske fald havde fortalt, hvordan maskerede sikkerhedsfolk havde omringet hans lejlighed. Borodin ringede til ham tidligt om morgenen og fortalte, at 'nogen med et våben var på hans altan, og at der befandt sig folk med camouflagetøj og masker i opgangen.'

Senere ringede han dog til vennen og forklarede, at der havde været en form for øvelse i området.

Som journalist har Maksim Borodin blandt andet skrevet om, hvordan russiske lejesoldater er blevet dræbt i Syrien, ligesom han også har beskrevet politiske skandaler.

Det er ikke unormalt, at journalister bliver chikaneret eller angrebet i Rusland. De fleste af landets medier er kontrolleret af staten, og på den amerikanske NGO Freedom House, der måler demokratiets tilstand rundt om i verden, ligger landet kun på en 83. plads ud af 100, når det handler om at værne om pressefriheden.