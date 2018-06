To mennesker faldt torsdag aften, lokal tid, ti meter fra en afsporet rutsjebane i Daytona, Florida, USA, mens i alt ti blev reddet fra den dinglende vogn.

Seks af dem, der var fanget i vognen, måtte på hospitalet.

Tre af vognene på rutsjebanen Daytona Beach Boardwalk røg af sporet omkring klokken 8.30, meddeler Daytona Beachs brandvæsen. Det skriver Sky News.

Daytona Beach Firefighters in the process of rescuing riders from rollercoaster accident at Boardwalk pic.twitter.com/vm1GctCGhq — DaytonaBeachFireDept (@DaytonaBeachFD) 15. juni 2018

Brandfolkene måtte kæmpe for at redde de folk, der sad fast i vognen, som hang ned fra sporene. To mennesker faldt selv de ti meter ned til jorden.

Det stod i aftes endnu ikke klart, hvor store skader de seks mennesker havde pådraget sig.

#DBFD Removing riders from rollercoaster pic.twitter.com/ilFDDeikra — DaytonaBeachFireDept (@DaytonaBeachFD) 15. juni 2018

På et foto af begivenheden ses en kvinde, der bliver behandlet af ambulancefolk på stedet. Hun er iført en nakkestøtte.

En af videoerne fra stedet - optaget af brandvæsenet - viser en kranbil, der bliver brugt til at frigøre dem, der er fanget.

En anden video viser folk, der kravler op ad selve rutsjebanen, for at komme folk til hjælp.

Insane video of the moments after a car derailed on the #DaytonaBeach Broadwalk roller coaster. #Fox35 on scene with this #BreakingNews, 10 people rescued. Six people take to the hospital. Two people fell 34 feet. Extent of injuries unknown at this time. #rollercoaster pic.twitter.com/6pgNgCkfws — Kirstin Delgado (@Fox35Kirstin) 15. juni 2018

Daytona Beach News Journal skriver, af rutsjebanen hedder Sand Blaster. Den åbnede i 2013, er 26 meter høj og har mere end 800 meter spor.