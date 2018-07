Fem år i fængsel. Det var straffen til den australske bondemand, som ved et uheld skød og dræbte en mand, efter han var 'faldet over en aubergine'.

Men med lidt held, kan den 55-årige Angelo Russi slippe ud af fængslet om godt et års tid, for han har allerede sidet inde i over 500 dage - og han kan prøveløslades, når han har afsonet halvdelen af straffen.

Det dødelige skud faldt på David Calandros farm i det nordlige Victoria den 18. februar sidste år.

Russi fyrede af på kort afstand af Calandros bilrude; skuddet ramte ham i hovedet og gav ham en massiv hjerneskade. Det skriver den australske tv-station ABC.

Dommer Michael Croucher troede på Angelo Russi, der fortalte ham, at han var faldet over auberginen og dermed kom til at fyre geværet af og dræbe manden.

Han fandt Russi skyldig i uagtsomt manddrab på David Calandro, der var kommet på besøg for at plukke grøntsager sammen med sine to sønner.

Flavian Calandro på 12 år og hans lillebror Anton sad på bagsædet af bilen, og de overværede begge to skudepisoden.

Det var med dette gevær, at Angelo Russo skød David Calandro. Foto: Højesteret i den australske delstat Victoria Vis mere Det var med dette gevær, at Angelo Russo skød David Calandro. Foto: Højesteret i den australske delstat Victoria

Udenfor retssalen var der temmeligt stor opstandelse blandt David Calandros pårørende. De mener, at straffen var alt for mild.

»At tænke sig, at Russo kan gå på gaden igen om bare et år, er absolut ubehageligt,« sagde Calandros nevø Nick til reporterne. »Det han gjorde den dag var hjerteløst og fejt.«

Dommeren var derimod overbevist om, at Angelo Russi ikke havde til hensigt at dræbe Calandro. Det var en tragisk hændelse og ikke planlagt, mente han.

»Han havde vrede i sit hjerte, men intet ondskab i sindet. Han var overbevist om, at sikkerhedsafbryderen var på plads.«

Dommeren fandt dog Russi skyldig i at bære rundt på et ladt gevær, som senere viste sig ikke at være sikkert.