Israels premierminister, Benjamin Netanyhau, er lørdag eftermiddag blevet indlagt på skadestuen efter et ildebefindende.

Det skriver flere israelske medier, mens kilder fra hospitalet oplyser til Jerusalem Post, at den 73-årig premierminister faldt og slog hovedet i sit private hjem, efter han kortvarigt mistede bevidstheden.

Han skal samtidig have haft smerter i brystet.

Netanyahu blev bragt til hospitalet Sheba Medical Center i Tel Aviv fra sit hjem i Caesarea i det nordlige Israel.

Det lyder, at han i øjeblikket har det godt under omstændighederne, og at han nu får foretaget en hjernescanning samt en undersøgelse af hjertet.

Ifølge Jerusalem Post er hans ene søn, Avner Netanyahu, til stede på hospitalet med ham, og hans kone er på vej.

Er blevet indlagt før

Det er ikke første gang, den mangeårige premierminister har måttet hastes til hospitalet.

Så sent som oktober 2022 blev han kørt til skadestuen på Shaare Zedek Medical Center, efter han besvimede under en en bøn i en synagoge i Jersualem.

Dengang blev han udskrevet, da ingen af de prøver, han fik foretaget, viste noget usædvanligt.

