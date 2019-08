Da hun blev hilst velkommen hjem efter to ugers ferie i Caribien af sine to hunde, var ingen klar over, hvilket mareridt der ventede på damefrisøren Marie Trainer fra Ohio, USA.

Hun blev modtaget af hendes og mandens to hunde, der ekstatisk hilste dem velkommen hjem med en masse slikken.

Næste aften havde Marie Trainer influenza-lignende symptomer. Hun havde kvalme og ondt, med en temperatur, der henholdsvis steg og faldt.

Det fik hendes mand, Matthew Trainer, til at køre hende på hospitalet den 11. maj, skriver New York Post.

Hun blev straks indlagt på intensivafdelingen, hvor lægerne hurtigt indså, at hun havde blodforgiftning, og hendes tilstand blev hastigt forværret.

»Hvis vi ikke havde fortsat med amputeringerne, havde det betydet hendes død, og det hurtigt,« siger Marie Trainers steddatter Gine Premier, der forøvrigt er i praktik som sygeplejer på det samme hospital, som Marie endte på.

Marie blev lagt i et medicinsk koma, og lægerne blev nødt til at amputere hendes hænder og ben for at stoppe koldbranden, der bredte sig med lynets hast.

»Det skete så hurtigt, at der ikke var andet at gøre,« siger Premier.

Marie Trainer lå i koma i 10 dage. Hun blev opereret otte gange og tilbragte i alt 80 dage i sygesengen, men hun var i live.

»Det var meget svært at forstå det, da de først fortalte mig, at de var blevet nødt til at fjerne mine ben og mine arme,« siger Marie.

Hendes sidste minde, før hun røg på hospitalet, var, at hun lagde sig ned på sofaen, fordi hun ikke følte sig godt tilpas.

Lægerne mistænker, at grunden til hendes pludselige sygdom er, at hendes hunde inficerede et lille sår på hendes arm med deres spyt - og en bakterie.

Disse bakterier lever i munden på hunde og katte. Men Matthew og Marie Trainer vil ikke give deres hunde skylden.

»Vi elsker dem stadigvæk,« siger de.

Venner til familien har lavet en GoGundMe-kampagne for at hjælpe til med at skaffe penge til Marie Trainers kunstige hænder og ben. Fredag havde de indsamlet næsten 18.000 dollar.