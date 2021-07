En britisk soldat oplevede det værst tænkelige scenario, da han den 6. juli var i gang med en udspringsøvelse.

Faldskærmen vil ikke folde sig ud, og han kommer nærmere og nærmere tagene i byen Atascaderos, der ligger i South Carolina.

Men der er ikke noget at gøre for soldaten og med fuld fart smadrer han ned igennem taget på et hus og lander lige i køkkenet. Det skriver New York Post.

»Soldaten var ved bevidsthed, men beklagede sig over smerter. Han havde dog ingen seriøse skader,« lyder det fra politiet i Atascadero.

At soldaten ikke er mere tilskadekommen er en stor overraskelse for naboen til huset, Martin. Han kan slet ikke forstå, hvordan nogen kan brage igennem et tag og så stadig være i live.

Familien, der bor i det nu tilskadekomne hus var heldigvis ikke hjemme, og der var heller ikke meget skade sket på selve huset til trods for, at soldaten kom ned igennem taget.

Taget er selvfølgelig ødelagt, men ellers er det ikke så slemt.

En masse andre soldater var også en del af udspringsøvelsen, men de landede alle på deres planlagte destignationer.