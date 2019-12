Når en rigsretssag mod USA's præsident, Donald Trump, formelt bliver besluttet - forventeligt onsdag - så gælder det om at holde øje med især én markant skikkelse i amerikansk politik.

For netop denne politikers ord vejer tungt, og vægten af gloser ytret fra hans tungebånd har Trump før følt, selvom han er en partifælle.

Manden, der er tale om, er 72-årige Mitt Romney.

Som tidligere præsidentkandidat for republikanerne nyder han en særlig anseelse i ‘the grand old party.’

Han blev sidste år valgt som senator i Utah og er således ikke blandt den tredjedel af de i alt 100 senatorer, der er på valg i 2020, hvor også Donald Trump håber at blive genvalgt til præsident.

Mitt Romney behøver således ikke at frygte for, at vælgere skulle falde ham i ryggen for at være Trump-kritisk, mens rigsretssagen hamrer derudad.

Desuden er hans vælgere formentlig på det rene med, at Mitt Romney er skeptisk over for det, han har set ske fra Det Hvide Hus gennem de forgangne tre år.

I hvert fald har Romney en vis historik med den siddende præsident, til trods for at de på papiret spiller på samme hold.

Mitt Romney har åbenlyst kritiseret Donald Trump ved tidligere lejligheder. Arkivfoto Foto: Aaron Bernstein Vis mere Mitt Romney har åbenlyst kritiseret Donald Trump ved tidligere lejligheder. Arkivfoto Foto: Aaron Bernstein

Det er eksempelvis kun et år siden, at Romney i en kronik i Washington Post satte spørgsmålstegn ved Trumps karakter.

»Det er velkendt, at Donald Trump ikke var mit valg som republikansk præsidentkandidat. Efter at han blev nomineret, håbede jeg, at hans kampagne ville afstå fra vredesudbrud og øgenavne. Det gjorde den ikke,« skrev han eksempelvis.

Ifølge Peter Kurrild-Klitgaard, professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, bliver det svært for demokraterne at overbevise nok republikanere om, at de skal vende sig mod Trump.

Først med 67 stemmer ud af 100 kan Senatet, hvor republikanerne har flertal med 53 sæder, afsætte præsidenten.

Trump beskyldt for magtmisbrug Præsident Donald Trump er af retsudvalget i Repræsentanternes Hus anklaget på to punkter: Magtmisbrug - Anklagen går på, at Donald Trump brugte sit embede til at presse Ukraines regering. USA ville tilbageholde militærstøtte, hvis ikke præsident Volodimir Zelenskij annoncerede, at Ukraine ville undersøge Trumps politiske modstander, Joe Biden, og dennes søn for korruption. At modarbejde Kongressen - Anklagen går på, at Trump hindrede Kongressen i at lade retfærdigheden ske fyldest. Præsidenten har nemlig - mens Demokraterne i Repræsentanternes Hus undersøgte ovenstående sag - forhindret embedsfolk og rådgivere i at vidne eller frigive dokumenter. Kilde: Ritzau

Skal billedet vende sig, er det væsentligt, hvad Mitt Romney gør, lyder det fra Peter Kurrild-Klitgaard.

»Et eksempel, man bør følge med stor opmærksomhed, er Mitt Romney. Han står meget frit og kan gøre, hvad han synes,« siger han og fortsætter:

»Det vil være et meget kraftigt signal, hvis Romney undsiger Trump. Det kunne måske få andre til at gøre det samme.«

Ifølge professoren har demokraterne formentlig allerede affyret det bedste skyts mod Trump frem mod, at retsudvalget anbefalede at indlede rigsretssagen, der er udsprunget af en telefonsamtale, som Trump havde med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

En rigsretssag mod Donald Trump ventes officielt besluttes onsdag i denne uge. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere En rigsretssag mod Donald Trump ventes officielt besluttes onsdag i denne uge. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Trump beskyldes for have forsøgt at presse Ukraines præsident til at undersøge sin potentielle modstander i den kommende præsidentvalgkamp Joe Biden og dennes søn for korruption.

Men der skal en forandring i folkestemningen, hvis Trump skal føle sig truet til at gå af.

»Der begynder at være et flertal blandt vælgerne for, at støtte ‘removal from office.’«

»På nuværende tidspunkt er det dog overvejende usandsynligt, at Trump må gå af,« siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Han fortsætter:

»Da Richard Nixon gik af i 1974, var det, fordi man meddelte ham, at man ikke kunne garantere, at der var nok republikanere til at sikre ham, at han ikke blev fjernet fra magten.«

»Det, der skal til i denne sag, er ligesom i 1974, at demokraterne skal kunne komme med tilstrækkeligt med beviser til, at selv republikanere kan få svært ved at argumentere for, at Trump ikke har misbrugt sit embede.«

Rigsretssagen ventes at finde sted til januar.