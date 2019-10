De seneste år har Falck forsøgt at komme ind på det amerikanske marked, og selvom koncernen har gjort det godt, så er der en del udfordringer.

Det ses bl.a. i den seneste måned, hvor Falck har haft et par kedelige sager på halsen i USA, der har gjort det svært at skabe den vækst, virksomheden ønsker.

Koncernen har fået en millionbøde, været igennem en retssag samt mistet en større kontrakt med Colorado Springs.

Det er Alameda County, som har givet Falck en bøde på 2,5 millioner kroner, fordi de ikke har kunnet leve op til 'performancekravene' for halvanden million borgere i juli og august.

Kravene er skrevet ind i kontrakten mellem de to parter, og Falck erkender, at kravene er høje i USA, så man vil ikke udelukke yderligere bøder i fremtiden. Det skriver Finans.

I sidste uge blev tingene værre for koncernen, da man glippede fornævnte kontrakt med Colorado Springs og en service på omkring en halv million mennesker.

Ifølge Finans skyldtes det dog, at Colorado Springs tilføjede nogle betingelser, der gjorde aftalen dårligere for Falck, og firmaet valgte derfor helt udramatisk at trække sig fra forhandlingsbordet.

I retssalen er Falck oppe i mod SG Collaborative Solutions. Det er en sag, der handler om krænkelse af ophavsretten.

Her mener Falck, at de på skrift har dokumenteret, at de har måttet bruge SG Collaborative Solutions ophavsret, og det er derfor, de har givet deres mening til kende.

Finans har været i kontakt med SG Collaborative Solutions, der bekræfter sagen, men de har ikke ønsket at udtale sig.

Direktøren for Falck, Jakob Bomholt, siger, at virksomheden forsat vækster i USA.

Han tilføjer, at der er efterspørgsel efter de ydelser, Falck kan levere som international ambulanceoperatør.