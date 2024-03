Der er 66 færre nominerede til Nobels fredspris i år end i 2023. I oktober offentliggøres modtager.

Antallet af nominerede til Nobels fredspris er faldet i år i forhold til sidste år.

Det fremgår af fredsprisens hjemmeside onsdag.

Der er i år registreret 285 kandidater, hvoraf 196 er individer, mens 89 er organisationer.

Sidste år modtog Nobelinstituttet 351 gyldige nomineringer.

Fristen for at nominere kandidater udløb 31. januar, og modtageren offentliggøres 11. oktober.

2023's fredsprismodtager var den fængslede iraner Narges Mohammadi.

Mohammadi er en ledende figur i "Woman, Life, Freedom"-bevægelsen i Iran. Den omfattede månedlange protester på tværs af Iran efter den 22-årige Mahsa Aminis død 16. september 2022.

Amini mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage før sin død. Hun var blevet anholdt, fordi hendes hijab ifølge de iranske myndigheder ikke dækkede håret godt nok.

Da Mohammadi sidder i Evin-fængslet i Teheran, var hendes stol tom under prisuddelingen i Oslo i December.

Samtidig med at antallet af nominerede er blevet offentliggjort, har den norske Nobelkomité onsdag offentliggjort en kritik af en fængselsdom tirsdag til den russiske menneskerettighedsforkæmper Oleg Orlov.

Orlov fik to et halvt års fængsel for at fordømme Ruslands invasion af Ukraine.

- Dommen mod Orlov er politisk motiveret og er endnu et bevis på den øgede respektløshed over for menneskerettigheder og ytringsfrihed i Rusland, siger Jørgen Watne Frydnes, formand for Nobelkomitéen, i en pressemeddelelse.

Oleg Orlov er en af lederne af menneskerettighedsgruppen Memorial, som modtog Nobels fredspris i 2022.

Nobelprisen blev oprettet på grundlag af opfinderen, videnskabsmanden, entreprenøren, skribenten og pacifisten Alfred Nobels testamente. Nobel er mest kendt for at have opfundet dynamitten.

/ritzau/