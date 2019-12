Over 19.000 migranter er omkommet i Middelhavet siden 2014. I år er 3170 døde, viser tal fra FN-organisation.

Færre mennesker omkommer i forsøg på at flygte eller migrere til andre lande, viser foreløbige tal fra Den internationale Organisation for Migration (IOM).

I år er der hidtil omkommet 3170 mennesker under forsøg på at komme til andre land. Sidste år var antallet tæt på 5000. Nedgangen er på 34 procent, konstaterer IOM.

I 2016 omkom over 8000 mennesker, mens tallene over omkomne i både 2015 og 2017 var på over 6000.

Dødsfaldene er hovedsageligt sket i Middelhavet. Siden 2014 har over 19.000 flygtninge og migranter mistet livet der. Langt de fleste er omkommet, mens de forsøgte at komme fra Libyen og Tunesien til Italien, viser tallene fra IOM.

- Selv om stadig færre sejler ud fra Libyen, så er den farefulde færd derfra lige så dødsens farlig som tidligere, fastslår IOM, som efterlyser øget beredskab for at bistå de mange, som kommer i havsnød.

- Mindst 743 mennesker er omkommet, efter at de er gået om bord i skrøbelige fartøjer i Libyen i år, skriver i IOM, som giver stadigt mere kyniske menneskesmuglere skylden for mange tab af menneskeliv.

Tallene fra FN-organisationen viser også, at mindst 359 flygtninge og migranter har mistet livet i forsøg på at komme fra Mexico til USA.

Yderligere 110 omkom i Mellemamerika, mens 160 er omkommet i Caribien - mange af dem på flugt fra Venezuela.

Også i Afrika omkom over 330 mennesker i forsøg på at søge tryghed i et andet land, mens op mod 100 omkom i forsøg på at komme fra Afrikas Horn til Yemen.

Mindst 123 er omkommet under forsøg på at krydse landegrænser i Europa - de fleste på Balkan.

/ritzau/NTB