23,6 millioner amerikanere tændte for oscarshowet søndag. Det er det laveste antal nogensinde.

Færre amerikanere end nogensinde før så med, da de prestigefyldte oscarstatuetter søndag blev uddelt for 92. gang.

Således tændte 23,6 millioner amerikanere for prisuddelingen. Det viser tal fra analyseinstituttet Nielsen ifølge ABC, der sendte programmet.

Antallet svarer til et fald på 25 procent i forhold til antallet af seere sidste år - og det er også det laveste antal seere i showets knap 100-årige historie.

For andet år i træk blev showet sendt uden en vært.

Der har historisk set ellers været tradition for, at prominente navne fra filmindustrien guider seerne igennem begivenhederne.

Seertallene for tv-begivenheder som eksempelvis prisuddelinger er generelt faldende, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes en stigende tendens til, at folk dropper direkte tv-udsendelser og eksempelvis streamer i stedet.

Søndagens oscarshow bød blandt andet på en historisk modtager i kategorien Bedste Film. Titlen tilfaldt den sydkoreanske film "Parasite", der dermed blev den første ikke-engelsksprogede film til at modtage prisen.

Filmens instruktør, Bong Joon-ho, fik også prisen som Bedste Instruktør foran store navne som Sam Mendes, Martin Scorsese og Quentin Tarantino.

Den mørke komedie "Parasite" blev desuden belønnet med priserne Bedste Internationale Film samt Bedste Originale Manuskript.

I skuespillerkategorierne modtog Renée Zellweger og Joaquin Phoenix priserne som Bedste Kvindelige Hovedrolle og Bedste Mandlige Hovedrolle for deres præstationer i henholdsvis "Judy" og "Joker".

Laura Dern fik prisen som Bedste Kvindelige Birolle for filmen "Marriage Story", mens Brad Pitt modtog prisen som Bedste Mandlige Birolle for filmen "Once Upon a Time ... in Hollywood".

/ritzau/Reuters