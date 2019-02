Færøernes lagmand vil betale for dit ophold på Færøerne, hvis du vil hjælpe med at holde øerne rene.

Rejseivrige danskere kan få et gratis ophold på Færøerne. Hvis altså de vil arbejde for det.

Det annoncerer Visit Faroe Island på turistorganisationens hjemmeside. Her står der, at alle turistattraktionerne lukker ned i weekenden 26.-27. april, men at frivillige, som vil hjælpe med at vedligeholde attraktionerne, kan få gratis adgang. Og det er ikke alt.

Hvis turister melder sig til på Visit Faroe Islands' hjemmeside, får de gratis kost og logi den weekend. Flybilletterne må de frivillige dog selv betale for.

»Færøerne er en af de mest uspolerede og uforurenede steder i verden, og vi er ivrige efter at sikre os, at øerne forbliver sådan. Derfor inviterer vi frivillige til at slutte sig til os og hjælpe med at vedligeholde Færøerne,« står der på hjemmesiden.

Melder man sig til, får man til opgave at skabe gangstier og udsigtsposter, som kan hjælpe med at bevare natur og fuglereservater.

Det gælder især på vandreruter, som turister kan gå ad.

Arbejdet finder sted fra 25. april til 28. april, og de frivillige vil blive indkvarteret i de områder, hvor de bliver sat til at arbejde.

Om lørdagen er der planlagt en stor »festmiddag« for dem, som har hjulpet, skriver Visit Faroe Islands.

Færøerne kalder det selv for »voluntourism« – altså, i en lidt fordansket version »frivilligturisme«.

Mens Visit Faroe Islands forklarer på sin hjemmeside, at der stadig ikke er meget turisme på Færøerne, er det typisk øernes naturoplevelser, som driver turister dertil.

Derfor er det vigtigt at vedligeholde og bevare naturen i god stand.