En skæbnesvanger episode har udspillet sig i et populært græsk turistknudepunkt.

En færgekaptajn og tre besætningsmedlemmer er onsdag sigtet for drab på en passager, som blev skubbet i vandet, da han forsøgt at gå ombord på en færge mod ferieøen Kreta, skriver The Guardian.

En video viser den 36-årige mand ved navn Andonis Kargiotis løbe op på rampen til færgen, Blue Horizon, der stadig lå i havnen Piraeus, men havde kastet fortøjningerne og skulle til at sejle ud.

Manden forsøgte at skubbe sig forbi to besætningsmedlemmer på rampen, som standsede ham og fik ham gelejdet væk. Da han anden gang gik ind på rampen, valgte et besætningsmedlem at stoppe ham og skubbe ham i vandet, mens færgen var ved at sejle ud.

Besætningen på skibet så ikke umiddelbart ud til at gøre noget for at hjælpe manden, og færgen fortsatte ufortrødent mod Kreta. Den kom først tilbage, da den blev beordret det.

To kystvagter ved fastlandet kunne efterfølgende berette, at manden var fundet bevidstløs i havnen og senere erklæret død. En obduktion fastslår, at han var død af drukning.

Græsk minister chokeret

Grækenlands minister for søfart, Miliadis Varvitsiotis, har ondsag udtrykket 'chok, rædsel og sorg' over den 36-årige mands død.

Han fordømmer besætningsmedlemmerne for deres 'ulovlige handlinger' og mangel på at efterleve 'grundprincipper, som græske sømænd har æret i årtier'. De principper går ud på at redde folk på havet – 'ikke kaste dem i det, især ikke under sådanne vilkår,' udtaler han om episoden.

Ministeren tilføjer, at den nu afdøde mand havde en billet til færgen og allerede var gået ombord en gang, men på et tidspunkt - af ukendte årsager - valgte at gå i land, før han igen forsøgte at stige ombord.

Attica Group, der ejer Blue Horizon-færgen, har i en udtalelse udtrykt sin sorg over Kargiotis død og lovet at efterforske den 'utænkelige' hændelse.

Piraeus er Grækenlands største havn, hvor millioner af turister hvert år kommer for at tage videre mod landets populære ferieøer.