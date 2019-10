I januar 2018 gik 102 personer om bord på en færge på den øde ø Nonouti i det sydlige Stillehav. Kun syv af de ombordværende overlevede, og nu har en rapport dokumenteret rædslerne, der fulgte.

Rapporten, som blev offentliggjort i mandags, beskriver en lang række af problemer, der fulgte MV Butiraois forlis. De inkluderer en fordrukken besætning og en totalt inkompetent kaptajn.

De fleste af de 95 dødsofre er omkommet af sult, dehydrering og hypotermi, og en kvinde døde midt i, at hun fødte.

Rejsen tog sin begyndelse på øen Nonouti, en lille ø i Kiribati-økæden, og den forventedes at slutte i Betio på en atol, der lå næsten 300 km derfra to dage senere.

Færgen Butiradi. Foto: Undersøgelseskomisonen

Men sådan skulle det ikke gå. Den 17,4 meter lange færge begyndte at falde fra hinanden bare 30 minutter efter starten. Efter to timer kollapsede dele af båden, og snart sank den.

Færgens to redningbåde virkede ikke, og to små aluminiumsbåde var de eneste, der var til rådighed. Det skriver CNN.

Efter tre dage til havs sank den ene båd dog, og på den anden båd kæmpede de sidste overlevende om resterne af mad og vand.

Først otte dage efter forliset blev en redningsoperation sat i gang.

De overlevende fotograferet fra et fly. Foto: New Zealand Air Force

Der blev kun fundet syv overlevende i den lille båd, deriblandt to besætningsmedlemmer og en 14-årig pige

Rapporten finder, at færgen ikke var sødygtig, da den stak til søs den 18. januar, og dens kaptajn fejlede på en række punkter..

Han hørte ikke efter advarslerne om dårligt vejr. Han nægtede at sætte farten ned, da han hørte høje lyde fra båden. Og vigtigst af alt: Han opfyldte ikke sin rolle, 'da kaos ramte'.

Kaptajnen udviste 'komplet mangel på lederskab'.

Da færgen sank, vidste ingen på land, hvad der var sket. Kaptajnen havde ikke fortalt nogen om afgangen.

Han sendte ikke noget nødsignal, da båden sank, og han tændte ikke det radiosignal, der ville havde fortalt omverdenen om bådens position.

At eftersøgningen først gik i gang efter otte dage, har resulteret i et betydeligt tab af menneskeliv.

Som et resultat af rapporten angiver kommissionen 15 måder at gøre det sikrere i fremtiden at tage en færge fra øgruppen Kiribati.

Den vigtigste lære af tragedien er, at det bør forbydes at indtage alkohol i arbejdstiden.

»Det kan dog godt tage sin tid, før rapportens indhold kommer til alles kendskab,« siger England Iuta, der er lovgiver i Kiribati.

Grunden er, at mange mennesker i Kiribati ikke taler engelsk.