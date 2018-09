Offentligt agentur i Tanzania siger, at passagerfærge har været ramt af ulykke, men har ikke flere detaljer.

Kampala. Et offentligt agentur i Tanzania oplyser, at en passagerfærge med et ukendt antal mennesker om bord er kæntret på Victoria-søen.

Agenturet har til opgave at servicere fartøjet.

Det oplyser, at færgen "MV Nyerere" har været udsat for en ulykke, men har ikke flere detaljer om sagen.

