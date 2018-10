Færgen Regina Seaways med 335 personer ombord er blevet ramt af nedbrud i Østersøen.

Skibet befinder sig i farvandet ud for russiske Kaliningrad, skriver RT.

DFDS beretter, at færgen i Østersøen tilhører dem, og at der er tale om et nedbrud i maskinrummet, der skabte røg og efterfølgende satte gang i skibets sprinklersystem.

Situationen er under kontrol, skriver rederiet i en pressemeddelelse .

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra DFDS, men til Aftenposten oplyser deres informationschef, Gert Jakobsen, at ingen er kommet til skade.

»Mandskabet arbejder med at undersøge skaderne på motoren, og det er lige nu ikke klart, hvorvidt færgen kan komme videre selv med egen maskine, eller om den har behov for assistance.«

Redningsfolk fra Rusland og Litauen er ligeledes blevet gjort opmærksom på situationen.

Det litauiske luftvåben har ifølge Ritzau sendt en helikopter ud til færgen for at yde eventuel bistand.

En talsmand for militæret siger, at man har yderligere to helikoptere på standby.

Ombord er der 294 passagerer, 41 besætningsmedlemmer samt last- og personbiler.

