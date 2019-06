Færgen Oslo XI kolliderede lørdag eftermiddag med færgekajen på Hovedøya uden for Oslo. - Der var 134 passagerer på båden. Det, som fremstår som en hovedhypotese, er, at båden på vej ind mod kajen mistede motorkraften og ikke havde mulighed for at reversere kraften, siger operationsleder. Lars Eide/Ritzau Scanpix