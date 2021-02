Folk, der har fået to stik mod coronavirus, behøver ikke isolere sig, hvis de udsættes for smitte, siger CDC.

Færdigvaccinerede amerikanere kan springe selvisolation over, hvis de kommer i nærkontakt med coronasmittede personer.

Det oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) onsdag ifølge CNN.

CDC betragter folk som færdigvaccinerede, hvis de har fået to doser med enten Pfizer/BioNTech eller Modernas vaccine mod coronavirus.

Det er i øvrigt et kriterie for at skippe selvisolation, at der mindst er gået to uger siden den anden vaccination.

Årsagen er, at det er så lang tid, det tager at opbygge fuld immunitet, efter at man har fået den anden dosis af de to vacciner.

CDC understreger også i sine opdaterede retningslinjer ifølge CNN, at færdigvaccinerede amerikanere stadig skal tage de normale forholdsregler for ikke at blive smittet som at bære maske og holde afstand.

Derudover skal folk også stadig isolere sig, hvis de kommer i nærkontakt med smittede, tre måneder eller mere efter sidste stik.

Det skyldes ifølge CDC, at immuniteten fra vaccinerne kan aftage efter tre måneder.

/ritzau/