Der er på det seneste kommet fart under USA's vaccineudrulning, hvorfor anbefalinger for mundbind nu lempes.

Færdigvaccinerede amerikanere behøver ikke længere at bære mundbind, når de er udendørs.

Det oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) tirsdag ifølge BBC.

I sine opdaterede retningslinjer skriver CDC, at folk kan droppe mundbindet udenfor, hvis de er alene eller sammen med mindre grupper af andre vaccinerede.

Amerikanerne opfordres dog stadig til at beholde mundbindet på indenfor samt i større forsamlinger. Det gælder også, selv om man har fået alle nødvendige vaccinestik.

De lempede anbefalinger kommer, efter en periode hvor der for alvor er kommet fart under USA's vaccineudrulning.

Ifølge BBC er over 95 ud af landets knap 330 millioner indbyggere nu færdigvaccinerede, mens yderligere 46 millioner har fået mindst et stik mod coronavirus.

Præsident Joe Biden hylder tirsdag de nye retningslinjer som et bevis på, hvor "ekstraordinære fremskridt" USA har gjort i kampen mod virusset.

Han opfordrer samtidig amerikanere, der endnu ikke er blevet vaccinerede, til at lade sig stikke, da det ifølge Biden er en "patriotisk handling".

- Vacciner handler om at redde dit og dine medmenneskers liv, men de hjælper os også med at vende tilbage til en mere normal måde at leve på, siger præsidenten ifølge BBC.

De nye retningslinjer blev præsenteret af CDC på et pressemøde tirsdag i Det Hvide Hus.

Her blev det også præciseret, at personer anses for at være færdigvaccinerede, to uger efter at de har fået deres sidste stik.

Antallet af nye smittetilfælde i USA er de seneste måneder begyndt at stabilisere sig, i takt med at flere og flere bliver vaccinerede.

Der er dog stadig et stykke vej, til virusset er under kontrol, da landet fortsat registrerer i omegnen af 50.000 nye smittede om dagen.

Det viser tal fra Johns Hopkins University.

/ritzau/