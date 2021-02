Den tidligere amerikanske præsident smider endnu en gang en af sine tætte allierede på porten.

Denne gang er det Donald Trumps mangeårige personlige advokat Rudy Giuliani, som står for skud.

Meldingen kommer fra Trumps talsmand Jason Miller, der i et interview med CNN, oplyser nyheden.

»Rudy Giuliani repræsenterer i øjeblikket ikke præsident Trump i juridiske gøremål,« siger Jason Miller i interviewet.

Rudy Giuliani, der tidligere har været borgmester i New York, var ansigtet på Trumps mislykkede forsøg på at vælte præsidentvalget i november sidste år.

Samarbejdet mellem Donald Trump og Rudy Giuliani går mange år tilbage, og i et tweet siger Jason Miller, at Rudy Giuliani er blevet en nær ven til Donald Trump.

Trump ytrede ellers frustration over Giuliani i januar, efter at han blev den første amerikanske præsident til at blive anklaget to gange.

Selvom Trump nu står uden sin mangeårige advokat, er det ikke ensbetydende med, at han står uden anklager.

Trump står over for flere forskellige strafferetlige efterforskninger i den kommende tid. Blandt andet er han anklaget for to seksuelle overgreb samt lovmæssige overtrædelser i forbindelse med at vælte valgresultat i fjord.