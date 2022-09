Lyt til artiklen

I over tredive år har Edward Vines stalket den britiske journalist Emily Maitlis. Nu er han fængslet igen, skriver Sky News.

Allerede i 2002 og 2009 fik Emily Maitlis to forskellige tilhold mod Edward Vines. Tilhold han havde brudt tolv gange, da han i 2020 blev idømt tre års fængsel.

Det har dog ikke afholdt ham fra at blive ved med at kontakte den kendte BBC-nyhedsvært. Fra fængslet sendte han nemlig yderligere otte breve, hvor han udtrykte sin kærlighed til Emily Maitlis. Oppe på 20 brud på tilholdet er han nu blevet dømt igen, denne gang til otte års fængsel.

Maitlis selv har tidligere udtalt, at hun ser Vines som en trussel mod sit liv, og at chikanen også har skræmt hendes børn.

Anklager Ian Way beskrev under retssagen, at Edward Vines udviste en »vedholdende besættelse« af Emily Maitlis.

Dommer Mark Watson var også klar i mælet i sin domfældelse:

»Det eneste, der kommer til at stoppe dig fra at kontakte hende, er fortsat fængsling. Det er en besættelse, du ikke er i stand til at undslippe.«

Vines påstår, at han mødte Maitlis på Cambridge University i 1990erne, og har beskyldt hende for ikke at ville indrømme, at hun skulle være tiltrukket af ham.