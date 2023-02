Lyt til artiklen

Han er fyldt 60 år, men han skal tilbringe de næste fem år i fængsel.

En kampsportsudøver fra Hongkong har netop fået fængselsstraffen for planerne om at omstyrte Hongkongs og Kinas regeringer.

Det lyder som en dristig plan, og myndighederne tvivler da også kraftigt på, om den er til at gennemføre. Det skriver AFP.

Denis Wong blev anholdt i marts måned 2022. Politiet lavede et raid på mandens kampsportscenter, hvor de sagde at han og hans assistent trænede 'kamp-tai-chi'.

Politiet siger, at de havde fundet våben på stedet. Det var blandt andet macheter, armbrøster og pile med stålspidser.

Wong har senere erklæret sig skyldig i at opfordre til at omstyrte regeringerne. Det kan straffes med op til ti års fængsel.

Beijing har fået indført en national sikkerhedslov i Hongkong efter store og voldelige demonstrationer i 2019.

Denis Wong blev beskyldt for at poste regeringsfjendtlige beskeder på Facebook. De inkluderede beskeden om at omstyrte regeringerne i Hongkong og Kina.

I fredagens dom skrev dommeren, at selv om det vurderes som meget lidt sandsynligt, at Wong får held med sin opfordring til revolution, så var ideen ikke noget impulsivt. Han havde våben – og han havde kreeret en kampsportsarena, der glorificerede 'martyrerne'.

Der var ingen beviser for at nogen fulgte Wong. Hans opfordring 'havde ingen indvirkning på samfundet' som dommeren skrev.

Men han tilføjede at 'Hongkong lider stadig af granatchok … det vil ikke være forkert at sige, at en gruppe af befolkningen stadig er irrationel og godtroende.'

Wongs assistent Iry Cheung erklærede sig skyldig i at have våben, som han ikke havde tilladelse til. Han fik 16 måneders fængsel.