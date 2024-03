Fængslede Imran Khan erklærer sejr ved pakistansk valg. Det samme gjorde Nawaz Sharif tidligere fredag.

Tidligere premierminister Imran Khan har fredag erklæret valgsejr ved Pakistans parlamentsvalg.

Det er sket i en video, der er lavet ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og er blevet delt på hans profil på det sociale medie X fredag aften.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke, hvad det præcist indebærer, at videoen er lavet ved hjælp af AI.

Imran Khan sidder fængslet, og hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) er blevet udelukket fra at deltage i valget.

Khans støtter har i stedet valgt at stille op som uafhængige.

I videoen afviser Khan Nawaz Sharifs tidligere erklæring om, at han havde vundet valget.

Tidligere fredag sagde Sharif fra Pakistans Muslimske Liga (PML-N), at partiet var blevet det største, og at der vil blive gjort et forsøg på at danne en koalitionsregering.

Imens opfordrer Khan i videoen sine tilhængere til at fejre valgsejren.

Ifølge Reuters er der ikke klarhed over de endelige valgresultater på grund af en usædvanlig forsinkelse i optællingen af stemmer.

Men de uafhængige kandidater, hvor de fleste er bakket op af PTI, tegner sig for den største gruppe. De har vundet 92 af de 225 optalte pladser.

Nawaz Sharif har ikke afsløret, hvor mange af de i alt 265 pladser hans parti har vundet. Ifølge AFP har Pakistans Muslimske Liga foreløbigt vundet 65 pladser.

Dog sagde Sharif, at partiet alene ikke har de nødvendige pladser. Men senere vil der blive ført drøftelser med blandt andre Asif Ali Zardari fra Pakistans Folkeparti (PPP), om der kan dannes en koalitionsregering.

Det kræver 133 vundne pladser, før man kan forsøge at danne en regering.

I forbindelse med stemmeoptællingen har der været et "problem med internettet" som var grunden til, at optællingen var forsinket. Det oplyste valgkommissionen i Pakistan (ECP) tidligere uden at uddybe yderligere.

Før valghandlingen sagde regeringen, at den ville lukke for mobilsignalet over hele landet torsdag.

Landets indenrigsministerium begrundede det med et behov for at "opretholde lov og orden".

