Joshua Wong skal tilbringe yderligere ti måneder i fængsel, fordi han deltog i en mindehøjtidelighed i 2020.

Den fængslede Joshua Wong, en af Hongkongs fremtrædende demokratiforkæmpere, har fået en yderligere fængselsstraf på ti måneder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den seneste straf kommer, efter at Wong og tre andre aktivister erkendte sig skyldige i at have deltaget i en "ulovlig" protest i Hongkong.

Protesten fandt sted i sommeren 2020 på årsdagen for massakren på Den Himmelske Freds Plads i Kinas hovedstad, Beijing, i 1989.

Kina satte kampvogne og soldater ind for at fjerne hundredtusindvis af demonstranter, som krævede ændringer i demokratisk retning.

Ingen ved, hvor mange der blev dræbt og såret under sammenstødet. Måske var det hundreder, måske var det tusinder, skriver BBC.

I 2019 forbød Kina al omtale af angrebet på demonstranterne, men i Hongkong, der har en vis grad af selvstyre i forhold til styret i Beijing, er ofrene ofte blevet mindet på fredelig vis med sang og levende lys den 4. juni.

Men sidste års markering blev for første gang forbudt af myndighederne. Politiet forklarede forbuddet med coronaviruspandemien.

Ifølge nyhedsbureauet AFP ignorerede titusindvis forbuddet og samlede sig fredeligt i Victoria Park i Hongkong.

Wongs deltagelse betyder, at han skal tilbringe endnu længere tid bag tremmer.

I forvejen afsoner han en straf på 13,5 måneder for at have deltaget i demonstrationer rettet mod det kinesiske styre i 2019 i Hongkong.

/ritzau/