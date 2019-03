Carlos Ghosn har betalt et beløb svarende til 59 millioner kroner for at blive løsladt fra fængsel i Japan.

Den tidligere bilboss Carlos Ghosn har betalt en kaution på en milliard yen, svarende til knap 59 millioner kroner.

Dermed er vejen banet for, at han kan blive løsladt fra det fængsel i Japan, hvor han siden november har siddet varetægtsfængslet.

Det oplyser en domstol i Tokyo tidligt onsdag morgen dansk tid.

Den tidligere leder af alliancen bestående af Renault-Nissan-Mitsubishi Motors er blevet anholdt efter anklager om at snyde i skat.

Ghosn har erklæret sig uskyldig i alle anklager om, at han skulle have forfalsket finansielle oplysninger og have begået tillidsbrud.

Tidligere har retten nægtet den tidligere topboss at blive løsladt mod kaution, da man har frygtet, at han ville flygte eller ødelægge beviser.

Men tirsdag bekendtgjorde en japansk domstol, at Ghosn kunne blive sat på fri fod mod en kaution på en milliard yen. Han må dog fortsat ikke forlade landet, og der vil blive sat overvågning op omkring hans hjem, lød det fra domstolen.

/ritzau/Reuters