Iranske Sahar Tabar - også kendt som 'Zombie-pigen' eller 'Angelina Jolie-kopien' - kæmper for sit liv efter at være blevet smittet med coronavirus.

Det 22-årige Instagram-fænomen er angiveligt blevet smittet i fængslet, hvor hun afsoner en straf for blandt andet blasfemi.

Det skriver Metro, som har været i kontakt med menneskeretsorganisationen 'Center for Human Rights' i Iran.

Ifølge mediet ligger Sahar Tabar i respirator og er døden nær.

Sahar Tabar er angiveligt dødeligt syg af corona.

Hendes advokat har angiveligt forlangt at få sin klient løsladt på grund af omstændighederne. men anmodningen skal være blevet afvist. Det skyldes efter sigende, at fængselsmyndighederne i Tehran nægter at bekræfte, at Sahar Tabar er testet positiv for den dødelige virus.

»Vi finder det uacceptabelt, at denne unge kvinde er blevet smittet under disse omstændigheder, hvor hendes afsoning hele tiden er blevet forlænget,« siger menneskeretsorganisationens advokat, Payam Derafshan.

»Det virker som om, at det blevet en vane for myndighederne at nægte alt. Fængselsdirektøren burde erkende sygdommen og indrømme, at hun er blevet indlagt på hospitalet,« fortsætter han.

Sahar Tabar blev anholdt tilbage i oktober 2019, fordi myndighederne mente, at hun opildnede til vold ved at dele blasfemiske videoer og billeder op på Instagram. Dette er noget, som flere iranske influencere og modebloggere har været ude for i landet, hvor både Facebook og Twitter er ulovligt.

Sahar Tabar (tv.) forsøger at ligne Angelina Jolie på det midterste billede. Til højre ses skuespillerinden Angelina Jolie.

Sahar Tabar blev i første omgang berømt for at have fået foretaget 50 plastikoperationer, som gav hende det opsigtsvækkende Angelina Jolie/zombie-look.

Instagrammeren forklarede dog senere hen, at det specielle udseende med indsunkne læber og udhulede øjne hovedsageligt skyldes makeup og photoshop.

Iran løsladte i sidste måned 85.000 fanger, da myndighederne har svært ved at håndtere det enorme antal af corona-smittede.

Indtil videre har knap 5.000 iranske borgere mistet livet følge af corona, men det anslås, at antallet er meget højere, da statistikken kun tæller folk, der er døde på hospitalet.