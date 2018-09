Den populære ekspræsident opgiver at stille op til valget i Brasilien og udpeger Fernando Haddad som afløser.

Brasilia. Den fængslede ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva har opgivet at stille op ved det kommende præsidentvalg i Brasilien.

I stedet bliver hans partifælle Fernando Haddad arbejderpartiets præsidentkandidat.

Beslutningen blev tirsdag godkendt på et møde i Brasiliens Arbejderparti (PT) i den sydlige by Curitiba, hvor Lula afsoner en lang fængselsdom for korruption.

- En uskyldig mand er blevet fængslet, men ikke hans idéer, lyder det i en erklæring fra Lula, der tirsdag blev læst op af Lulas partifælle Luiz Eduardo Greenhalgh.

- Vi er millioner af Lula'er, og fra i dag vil Fernando Haddad være Lula for millioner af brasilianere, tilføjer han.

Lula afsoner i øjeblikket en 12 års fængselsdom for korruption. Han var præsident fra 2003 til 2010 og er fortsat Brasiliens mest populære politiker.

Lula, der nægter sig skyldig, planlagde til trods for fængselsdommen at stille op til valget 7. oktober.

Sent i august valgte en valgdomstol dog at blokere Lulas kandidatur. Afgørelsen blev siden stadfæstet i højesteret. Dermed var alle Lulas ankemuligheder udtømte.

Før udelukkelsen førte Lula meningsmålingerne klart foran sin højreorienterede modkandidat.

Opbakningen til Fernando Haddad, der er tidligere borgmester i Sao Paolo, er stigende. Han ligger i den seneste meningsmåling på tredjepladsen.

Han har dermed brug for Lulas opbakning, hvis han skal have en chance ved valget.

Meningsmålinger har imidlertid vist, at omkring halvdelen af Lulas støtter er tilbøjelige til at stemme på den politiker, som Lula udpeger som sin afløser.

/ritzau/Reuters