Tre amerikanske fængselsindsatte har vist, at helte kommer i alle afskygninger.

Den 10. juli blev en fængselsbetjent i Gwinnet County Jail i den amerikanske delstat Georgia ramt af et hjerteanfald, og der var ikke andre vagter i nærheden, som kunne hjælpe, skriver standard.co.uk.

En indsat ved navn Mitchell Smalls sad i sin celle, da han bemærkede, at fængselsbetjenten så utilpas ud.

Kort efter besvimede betjenten, og Mitchell Smalls reagerede prompte.

På billedet ser man de to indsatte løbe afsted for at tilkalde hjælp. Vis mere På billedet ser man de to indsatte løbe afsted for at tilkalde hjælp.

Han begyndte resolut at hamre på dørene, mens han råbte efter hjælp.

Larmen var så høj, at hele afsnittet i fængslet bemærkede den, og selv den halvt bevidstløse betjent vågnede så meget op, at han kunne trykke på den knap, som låste nogle celledøre op.

Bag dørene sad de to indsatte Mr. Loveless og Mr. Whitehead, der begge løb ud til betjenten for at hjælpe ham.

De skyndte sig at bruge fængslets radio til at komme i kontakt med ambulance og politi.

På billedet er de indsatte ved at tilkalde hjælp over radioen. Vis mere På billedet er de indsatte ved at tilkalde hjælp over radioen.

Betjenten overlevede takket være de indsattes hurtige reaktion, og han er nu hjemme hos sin familie, hvor han er ved at komme sig, rapporterer standard.co.uk.

Han har efterfølgende takket sine redningsmænd:

»Jeg er meget taknemmelig for det, de indsatte gjorde for mig. Det er en påmindelse om altid at behandle alle godt.«

Shannon Volkodav, der arbejder som betjent ved Gwinnett County Sheriff's Office, har udtalt, at redningsaktionen har rørt hende meget.

De tre indsatte, der reddede fængselsbetjentens liv (Foto: Gwinnett Sheriff's Office) Vis mere De tre indsatte, der reddede fængselsbetjentens liv (Foto: Gwinnett Sheriff's Office)

»Den her historie illustrerer smukt, at helte kan være iført forskellige uniformer. De hjalp ham, og vi er dybt taknemmelige for deres venlige, modige og uselviske handlinger,« siger hun i en officiel udtalelse.

»Fængselsbetjent Hobbs ville muligvis ikke være her i dag, hvis det ikke var for dem. Det betyder ikke noget, hvor du er i dit liv. Du kan stadig være en helt,« udtaler hun.

Fængslet arrangerede efterfølgende en fest med pizza for at takke de indsatte for deres hjælp.