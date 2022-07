Lyt til artiklen

»Hvor er der f****e? Jeg har ikke fået f****e i to år,« skulle der være blevet råbt en rædselsnat i efteråret 2021, hvor mindst to kvinder efter sigende blev voldtaget i Clark County Jail i staten Indiana.

Flere mandlige indsatte havde angiveligt fået adgang til fængslets kvindeafdeling. Og nøglen til afdelingen havde de købt af en fængselsbetjent, lyder beskyldningerne.

Hver af de mandlige betalte angiveligt 1000 dollar for adgangen, skriver New York Post.

Pengene endte ifølge søgsmål i lommen på en betjent ved navn David Lowe.

Den 29-årige betjent er siden blevet fyret fra sit arbejde, mens politiet arbejder på at få sagen for retten.

Samtidig har adskillige kvinder anlagt civile søgsmål mod ham, og i søgsmålene beskrives de rædsler, som kvinderne hævder at have gennemlevet 23. oktober sidste år.

Denne aften havde David Lowe det overordnede ansvar for fængslet. Et ansvar, han ifølge beskyldningerne ikke levede op til.

I hvert fald lyder det, at betjenten i bytte for penge udleverede nøgler til to mandlige indsatte, der dækkede deres ansigter med håndklæder og bevægede sig ind i kvindernes afdeling.

»På et tidspunkt forsvandt de to mandlige fanger blot for at vende tilbage med flere mænd, der blottede deres genitalier, råbte obskure ting og befamlede kvinderne,« lyder det ifølge The Washington Post i et søgsmål.

Videre beskrives det, at kvinderne blev truet på livet. Hvis de skreg, ville de blive dræbt, skulle truslen have lydt.

To kvinder hævder desuden at være blevet voldtaget.

»Ingen fængselsbetjente kom kvinderne til undsætning under det timelange angreb, og nogle af kvinderne havde efterfølgende voldsomme fysiske skader såsom blødninger, vaginale rifter og herpes,« lyder det i et af søgsmålene.

Mindst 28 kvinder er en del af de civile søgsmål

Udover David Lowe er også hans chef Jamey Noel genstand for kvindernes søgsmål.

Det er kvinderne – og deres advokaters – opfattelse, at også han har fejlet ved ikke at sikre rette uddannelse til fængselsbetjentene og sikre, at de udførte deres job.

»De har ét job, og det er at sørge for, at de indsattes sikkerhed. Det er et komplet og fuldstændigt svigt, at de har tilladt, at dette kunne ske,« lyder det fra advokat Steve Wagner, der repræsenterer otte af kvinderne. Han tilføjer:

»Kvinderne var skrækslagne. De havde ingen mulighed for at flygte, ingen mulighed for at gemme sig.«

Selv afviser David Lowe, at han bevidst skulle have ladet overgrebene finde sted.

Overfor The Washington Post giver han udtryk for, at der var tale om »et uheld«, og at de mandlige indsatte stjal nøglerne fra ham.

Uheldet skulle ifølge fængselsbetjenten være sket som følge af adskillige uger med overarbejde.

Han hævder desuden, at han første flere dage efter det påståede uheld blev opmærksom på, hvad der var sket.

Der er på baggrund af hændelsen ved anklagemyndigheden rejst tiltale mod David Lowe, der også er tiltalt for ved et tilfælde at have medvirket til fangeflugt og for trafficking.